«Нефть России», 05.03.20, Москва, 11:11 Банк России вновь скупает золото в резервы пока другие страны в панике перед наступлением коронавируса.



ЦБ в январе 2020 года после появления признаков эпидемии и проблем в глобальной экономике увеличил покупку золота сразу на 30%, купив 8,1 тонну золота, согласно данным Всемирного золотого совета (WGC).



В итоге доля запасов золота впервые превысила 20% от всех международных резервов Банка России, следует из статистики ЦБ.



Золотой запас России растет с начала кризиса 2014 года – БЦ скупает драгметалл для повышения устойчивости финансовой системы страны. За 5 лет куплено 1244 тонны, а золотой запас достиг 2279,2 тонны стоимостью свыше $116 млрд, часть его находится в сейфах в Москве.



Банк России, крупнейший в мире покупатель золота, в конце 2019 года начал терять интерес к драгоценному металлу. После того как он потратил около $40 млрд за предыдущие пять лет на покупку золота, российский Центробанк в конце года снизил покупку драгметалла более чем на 40%.



Покупки золота в запасы России по итогам года оказались минимальными с 2013 года из-за ослабления угрозы новых санкций.



Но в начале 2020 года золото стало дорожать из-за торговой войны, развязанной США. Выросла нестабильность в глобальной экономике и из-за паники перед угрозой эпидемии нового вируса из Китая. В итоге цена драгметалла поднялась до максимума 2013 года.



Диверсификация в пользу защитных активов и золота приобретает актуальность в связи с санкциями, торговыми конфликтами и геополитическими рисками, пояснил "Известиям" директор WGC по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган.



Спрос на золото увеличивает и замедление роста экономики, бесполезно низкие ставки в крупнейших экономиках мира – США и странах ЕС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562727/ Источник: Вести ← Будет ли Россия спасать мир от дешевой нефти за свой счет Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти → Новости net.finam.ru