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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Банк России на треть увеличил покупку золота в резервы

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«Нефть России», 05.03.20, Москва, 11:11    Банк России вновь скупает золото в резервы пока другие страны в панике перед наступлением коронавируса.
 
ЦБ в январе 2020 года после появления признаков эпидемии и проблем в глобальной экономике увеличил покупку золота сразу на 30%, купив 8,1 тонну золота, согласно данным Всемирного золотого совета (WGC).
 
В итоге доля запасов золота впервые превысила 20% от всех международных резервов Банка России, следует из статистики ЦБ.
 
Золотой запас России растет с начала кризиса 2014 года – БЦ скупает драгметалл для повышения устойчивости финансовой системы страны. За 5 лет куплено 1244 тонны, а золотой запас достиг 2279,2 тонны стоимостью свыше $116 млрд, часть его находится в сейфах в Москве.
 
Банк России, крупнейший в мире покупатель золота, в конце 2019 года начал терять интерес к драгоценному металлу. После того как он потратил около $40 млрд за предыдущие пять лет на покупку золота, российский Центробанк в конце года снизил покупку драгметалла более чем на 40%.
 
Покупки золота в запасы России по итогам года оказались минимальными с 2013 года из-за ослабления угрозы новых санкций.
 
Но в начале 2020 года золото стало дорожать из-за торговой войны, развязанной США. Выросла нестабильность в глобальной экономике и из-за паники перед угрозой эпидемии нового вируса из Китая. В итоге цена драгметалла поднялась до максимума 2013 года.
 
Диверсификация в пользу защитных активов и золота приобретает актуальность в связи с санкциями, торговыми конфликтами и геополитическими рисками, пояснил "Известиям" директор WGC по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган.
 
Спрос на золото увеличивает и замедление роста экономики, бесполезно низкие ставки в крупнейших экономиках мира – США и странах ЕС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562727/

Будет ли Россия спасать мир от дешевой нефти за свой счетReuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
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Банк России на треть увеличил покупку золота в резервы

«Нефть России», 05.03.20, Москва, 11:11   Банк России вновь скупает золото в резервы пока другие страны в панике перед наступлением коронавируса.
 
ЦБ в январе 2020 года после появления признаков эпидемии и проблем в глобальной экономике увеличил покупку золота сразу на 30%, купив 8,1 тонну золота, согласно данным Всемирного золотого совета (WGC).
 
В итоге доля запасов золота впервые превысила 20% от всех международных резервов Банка России, следует из статистики ЦБ.
 
Золотой запас России растет с начала кризиса 2014 года – БЦ скупает драгметалл для повышения устойчивости финансовой системы страны. За 5 лет куплено 1244 тонны, а золотой запас достиг 2279,2 тонны стоимостью свыше $116 млрд, часть его находится в сейфах в Москве.
 
Банк России, крупнейший в мире покупатель золота, в конце 2019 года начал терять интерес к драгоценному металлу. После того как он потратил около $40 млрд за предыдущие пять лет на покупку золота, российский Центробанк в конце года снизил покупку драгметалла более чем на 40%.
 
Покупки золота в запасы России по итогам года оказались минимальными с 2013 года из-за ослабления угрозы новых санкций.
 
Но в начале 2020 года золото стало дорожать из-за торговой войны, развязанной США. Выросла нестабильность в глобальной экономике и из-за паники перед угрозой эпидемии нового вируса из Китая. В итоге цена драгметалла поднялась до максимума 2013 года.
 
Диверсификация в пользу защитных активов и золота приобретает актуальность в связи с санкциями, торговыми конфликтами и геополитическими рисками, пояснил "Известиям" директор WGC по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган.
 
Спрос на золото увеличивает и замедление роста экономики, бесполезно низкие ставки в крупнейших экономиках мира – США и странах ЕС.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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