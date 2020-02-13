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Банк России на треть увеличил покупку золота в резервы
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«Нефть России», 05.03.20, Москва, 11:11 Банк России вновь скупает золото в резервы пока другие страны в панике перед наступлением коронавируса.
ЦБ в январе 2020 года после появления признаков эпидемии и проблем в глобальной экономике увеличил покупку золота сразу на 30%, купив 8,1 тонну золота, согласно данным Всемирного золотого совета (WGC).
В итоге доля запасов золота впервые превысила 20% от всех международных резервов Банка России, следует из статистики ЦБ.
Золотой запас России растет с начала кризиса 2014 года – БЦ скупает драгметалл для повышения устойчивости финансовой системы страны. За 5 лет куплено 1244 тонны, а золотой запас достиг 2279,2 тонны стоимостью свыше $116 млрд, часть его находится в сейфах в Москве.
Банк России, крупнейший в мире покупатель золота, в конце 2019 года начал терять интерес к драгоценному металлу. После того как он потратил около $40 млрд за предыдущие пять лет на покупку золота, российский Центробанк в конце года снизил покупку драгметалла более чем на 40%.
Покупки золота в запасы России по итогам года оказались минимальными с 2013 года из-за ослабления угрозы новых санкций.
Но в начале 2020 года золото стало дорожать из-за торговой войны, развязанной США. Выросла нестабильность в глобальной экономике и из-за паники перед угрозой эпидемии нового вируса из Китая. В итоге цена драгметалла поднялась до максимума 2013 года.
Диверсификация в пользу защитных активов и золота приобретает актуальность в связи с санкциями, торговыми конфликтами и геополитическими рисками, пояснил "Известиям" директор WGC по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган.
Спрос на золото увеличивает и замедление роста экономики, бесполезно низкие ставки в крупнейших экономиках мира – США и странах ЕС.