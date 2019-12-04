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ОПЕК
Будет ли Россия спасать мир от дешевой нефти за свой счет
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«Нефть России», 05.03.20, Москва, 09:44 В Вене проходит экстренное заседание ОПЕК+, на котором завтра должны принять решение о сокращении добычи нефти. В феврале уже опустились до 27,84 миллиона баррелей в день — антирекорд за 11 лет. Теперь технический комитет организации рекомендует убавить еще 0,6 миллиона — один миллион. Пойдет ли Россия на это — в материале РИА Новости.
Тушить пожар
Срочное заседание ОПЕК+ созвали из-за обвала нефтяных котировок, вызванного эпидемией коронавируса в КНР. Экономика Китая замедлилась, спрос на топливо в крупнейшей экономике мира упал на 20%.
Международные сырьевые рынки сразу на это отреагировали: за первые два месяца года эталонная марка Brent подешевела на 27,3% — с 68,64 до 49,91 доллара за баррель. Таких цен не видели с декабря 2018-го.
Еще в начале февраля ОПЕК понизила годовой прогноз роста общемирового спроса на нефть на 230 тысяч баррелей в день, до 990 тысяч. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) и вовсе предрекают худший результат с 2011-го — увеличение не более чем на 825 тысяч.
Технический комитет ОПЕК настаивает на сокращении добычи на 0,6 миллиона — один миллион баррелей в день. Ситуация осложняется и сезонными факторами: весной спрос на топливо обычно снижается.
Труднее всего лидеру ОПЕК Саудовской Аравии, продавшей Пекину в прошлом году рекордные 83,3 миллиона тонн черного золота. Чтобы подстегнуть картель к решительным действиям, Эр-Рияд выразил готовность снизить суточную добычу на миллион баррелей.
Поддержит ли Москва саудовцев, пока неясно. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на совещании Владимира Путина с руководителями отечественных нефтяных компаний 1 марта речи об этом не шло — там скорее "сверяли часы".
Спокойная среди бурь
Для Москвы нынешние котировки вполне комфортные. "Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", — сказал Владимир Путин.
Единственное, замедлился приток средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Дело в том, что в России действует бюджетное правило, по которому все сверхдоходы от продажи нефти за рубеж направляются в ФНБ, а ценовая планка в этом году установлена на уровне 42,4 доллара за баррель.
Отечественные нефтяники тоже чувствуют себя уверенно. Так, по словам вице-президента по стратегическому планированию "Лукойла" Леонида Федуна, в бюджет компании закладывали 50 долларов за баррель. В беседе с РИА Новости Федун заявил, что пересматривать в "Лукойле" ничего не собираются.
Так что довольно серьезный запас прочности еще остается. К тому же многие эксперты ждут значительного отскока после прекращения паники на рынках. "Новый вирус, вероятно, оказал немного преувеличенное влияние на оценку активов", — отмечает управляющий крупнейшим в мире хедж-фондом Bridgewater Рэй Далио. В свою очередь, аналитики Bank of America, хоть и понизили годовой прогноз нефтяных котировок, но лишь до 54 долларов.
Пока горячо
Еще один аргумент для России в пользу сохранения нынешних объемов производства — американские санкции против Rosneft Trading, введенные в середине февраля.
Эта компания была основным поставщиком тяжелой нефти из Венесуэлы. Поскольку многие американские нефтеперерабатывающие заводы приспособлены именно под такую высокосернистую нефть, единственный способ компенсировать ее нехватку — закупать российскую Urals. Поэтому, несмотря на общий негатив на мировом рынке черного золота, у Москвы сейчас настоящий "горячий сезон".
С другой стороны, полный отказ от предложения ОПЕК грозит тем, что Эр-Рияд разорвет все договоренности с Москвой. Об этом писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Так что, вероятнее всего, Россия все же пойдет на некоторые уступки — чтобы сохранить партнерские отношения с ближневосточными нефтяниками. Особенно учитывая то, что даже в таком случае действительно серьезного снижения добычи не произойдет.
По мнению Леонида Федуна из "Лукойла", Москва может сократить производство на 200-300 тысяч баррелей в сутки. Среднесуточный показатель февраля — 11,29 миллиона баррелей, то есть речь идет о 1,7-2,6% — и то в качестве временной меры.
И даже при таком сценарии результат будет выше, чем в прошлом году. По данным ЦДУ ТЭК, в 2019-м Россия ежедневно получала порядка 11,25 миллиона баррелей, установив абсолютный рекорд за всю историю отечественной нефтедобычи.
Александр Лесных.