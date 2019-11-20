«Нефть России», 05.03.20, Москва, 09:32 11 февраля эксперты прогнозировали, что коронавирус обрушит цены на нефть. Цены упали 20 февраля. Сегодня цены изменились, нефть марки WTI выросла на $2 в связи с ожиданиями сокращения производства ОПЕК+ и стимулирования центробанка.



По состоянию на прошлую пятницу цены на WTI упали на 27%, а цены на нефть марки Brent упали на 15% с конца декабря. Цены выросли в понедельник, 2 марта, но цена на нефть падала, несмотря на сегодняшний рост. Большая часть этого обусловлена более низкими ожиданиями спроса и разрушения цепочек поставок из-за коронавируса (Covid-19).



Надежда против реальности — вот модель 2020 г. Оптимистичный отскок цены в течение недели, закончившейся 14 февраля, длился недолго. На следующей неделе WTI упала на $8,62, Brent — на $7,98.



2 марта цена Brent выросла на $1,38 (2,7%) в ожидании сокращения добычи ОПЕК+ и планов по стимулированию центробанка, но игроки более длинного рынка не покупаются на ложную надежду. Но спред за 12 месяцев упал на $0,18 (-94%) до -$0,37.



На рынках, кажется, доминируют две контрастные темы. Падающие цены восстанавливаются, основываясь на надежде. Спреды точнее отражают фундаментальные факторы рынка, а именно: падающий спрос не восстановить, наклеив пластырь. Наихудшее воздействие коронавируса на нефтяные рынки сохраняется, хотя, возможно, оно и не так серьезно, как казалось еще в начале февраля.



Придя к консенсусу по ситуации с коронавирусом, краткосрочные нефтяные трейдеры могут легко найти контрагентов, которые займут противоположную сторону, заявив, что цены, вероятно, улучшатся в течение срока действия контракта. Это снизит цены контракта. А долгосрочные игроки смогут увидеть путь к повышению цен позднее, в 2020 г. или в 2021 г. Но на данный момент они признают, что ни ОПЕК+, ни главы центробанков не могут волшебным образом устранить экономические последствия коронавируса.



Хотя новости о коронавирусе и его влиянии на нефтяные рынки плохие, есть и обнадеживающие элементы, которые помогут объяснить, как рынки сейчас реагируют. На рисунке 3 показано, что число случаев заболевания в Китае сокращается, а число выздоровевших увеличивается. На графике подчеркивается расширение случаев за пределами Китая. Тем не менее данные говорят о том, что страхи перед пандемией могут быть преувеличены.



В то же время китайские данные подозрительны, количество подтвержденных случаев быстро растет за пределами Китая. Некоторые люди возвращаются на работу в Китай, но бейсбольные стадионы в Японии пусты, Италия очень напоминает Китай двухнедельной давности с карантином и растущими опасениями.



К 2020 г. вероятен отрицательный рост мирового спроса. Это оптимистично заставляет предположить, что затронут будет только спрос со стороны Китая и что сокращение на $200 млн баррелей в I квартале будет сопровождаться восстановлением в оставшейся части 2020 г.



Это привело бы к первому кварталу отрицательного роста спроса после финансового краха 2008 г. и первому году отрицательного роста спроса с 2009 г. Последствия разрыва цепочек поставок и падения спроса за пределами Китая привели бы к еще большему пессимистичному прогнозу. В любом случае маловероятно, что цены на нефть существенно восстановятся с текущих уровней в 2020 г. или что коронавирус останется в прошлом.



О ближайших перспективах пока сложно говорить. Но вероятно, что паника будет хуже, чем сама пандемия. Можно представить сценарий, при котором цены продолжат падать с текущих уровней, но затем начнут стабилизироваться.



Текущая цена WTI за первый месяц около $47 недооценена как минимум на $8 за баррель. Рынки прогнозируют существенное наращивание запасов, как только более низкий спрос повлияет на поставки. Цена недооценена, поскольку формирование запасов будет более постепенным, чем предполагает цена.



Также можно представить сценарий, при котором паника спровоцирует переход цен в диапазон от $30 до $40. Это, вероятно, не сохранится очень долго.



Что бы ни было в краткосрочной перспективе, цены на WTI должны стабилизироваться в диапазоне от $50 до $55 как можно раньше и постепенно увеличиваться, по мере того как растущее влияние коронавируса на нефтяные рынки и экономика будут проясняться. Как только это произойдет, цены будут расти и падать на фоне ежедневных новостей, более или менее обнадеживающих в том, что касается влияния коронавируса на спрос и цепочки поставок. Этот период может продлиться 18 месяцев или дольше.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562725/ Источник: Вести ← Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса Будет ли Россия спасать мир от дешевой нефти за свой счет → Новости net.finam.ru