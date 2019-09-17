«Нефть России», 05.03.20, Москва, 09:27 Основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне.



Отвечая на вопрос о том, как распространение заболевания повлияло на нефтедобывающие страны, руководитель фонда подчеркнула: "Мы признаем, что нефтедобывающие страны уже пострадали из-за падения спроса на нефть и цен на нефть [вследствие распространения коронавируса]". "Цены на нефть с начала года уже упали более чем на 15%, что привело к потерям в доходах основных экспортеров нефти в размере примерно $10 млрд", - добавила Георгиева.



Она также отметила, что прогноз роста экономики стран Ближнего Востока "будет ниже, чем ожидалось". Кроме того, глава МВФ считает, что изменение в сторону снижения коснется и оценок китайской экономики.



Темпы роста мировой экономики

Темпы роста мировой экономики в 2020 году сократятся по сравнению с предыдущим годом, масштабы падения будут зависеть, в частности, от ситуации с распространением коронавируса, добавила Георгиева.



"При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики замедлится ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длиться, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер", - сказала она. Ее слова приводятся в Twitter фонда.



Георгиева также назвала вспышку коронавируса серьезной угрозой для мировой экономики, заявив о необходимости координации в борьбе с последствиями распространения 2019-nCoV.



По словам Георгиевой, перспективы развития мировой экономики смещаются в сторону более неблагоприятного сценария в связи с распространением коронавируса.



"С точки зрения наших прогнозов, к сожалению, за последнюю неделю мы наблюдали смещение к более неблагоприятному сценарию для мировой экономики", - сказала она.



"Мы работаем над обновлением наших прогнозов, мы представим их в течение следующих недель", - сказала Георгиева.



Международный валютный фонд готов выделить $50 млрд в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.



"МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить $50 млрд странам с низким уровнем дохода и странам с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ [помощи] МВФ", - отметила она, добавив, что организация "при оказании помощи сосредоточит свое внимание в первую очередь на странах с низкими доходами, которым больше всего угрожает вирус".



Кроме того, добавила Георгиева, у этих государств есть доступ к $10 млрд "под практически нулевой процент".



В целом, отметила глава фонда, "более трети из всех [189] государств - участников пострадали от [вспышки] коронавируса". В связи с данной ситуацией она предложила "на глобальном уровне" бороться с распространением инфекции. В распространенном МВФ перед пресс-конференцией сообщении отмечалось, что его государства - участники "полны решимости оказать всю необходимую поддержку, чтобы смягчить воздействие [коронавируса], особенно на наиболее уязвимые слои населения и страны". Во вторник ВБ принял решение выделить $12 млрд неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562724/ Источник: "ТАСС" ← Путин объяснил, почему падают доходы россиян Цены на нефть на пороге скачка? → Новости net.finam.ru