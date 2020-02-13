«Нефть России», 04.03.20, Москва, 13:57 Замедление роста экономики России и сокращение доходов населения можно объяснить объективными причинами. В первую очередь, свою роль сыграло резкое падение цен на нефть, и персональную ответственность за это никто нести не может, заявил президент Владимир Путин.



Сокращение доходов россиян очень беспокоит власти, отметил Путин в интервью ТАСС. "Пока у нас все росло, нефть-то была $100 и больше за баррель. А сейчас $60. Разница есть? В два раза почти", — отметил Путин.





Именно поэтому власти предложили национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и ускорить ее развитие на собственной основе. Люди не могут ждать годами. "Я это прекрасно понимаю. Я вообще понимаю, что это одна из самых ключевых сейчас социальных проблем", — пояснил Путин.



Необходимо что-то сделать, правительство обязательно должно что-то сделать, чтобы "это подтолкнуть, способов много", подчеркнул Путин.



Что касается персональной ответственности, то кто ответит за то, что снизились цены на нефть на мировом рынке, задался вопросом президент. Россия постепенно уменьшает зависимость экономики от нефтегазовых доходов, но это не нельзя сделать "по щелчку", заявил Путин.



Между тем экономическое положение в стране улучшилось по сравнению с 1999-2000 гг., когда Путин пришел к власти. "Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот", — отметил Путин.



Однако люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра. "И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь", — заявил Путин.



Серьезный ущерб экономике России нанес экономический кризис 2008 г. Если до кризиса стояла задача удвоить ВВП, то после кризиса поставлена цель "не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан", отметил Путин. Вины российских властей в кризисе нет, потрясения пришли в Россию извне.



По словам Путина, стабильность и застой — разные явления. "Экономическая стабильность — это база для развития... А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития", — пояснил Путин.



Доходы россиян падают с 2014 г. Однако в апреле 2019 г. Росстат посчитал показатель по новой методологии и заявил, что доходы населения выросли в 2018 г. на 0,1%, в 2019 г. — на 0,8%.



По данным Росстата, 51,4% россиян живут на зарплату менее 27 тыс. руб. в месяц.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562723/ Источник: Вести ← "Нафтогаз" обсуждает с США блокировку "Северного потока-2" Нефтедобывающие страны потеряли около $10 млрд доходов из-за коронавируса → Новости net.finam.ru