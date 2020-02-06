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Газопроводы
"Нафтогаз" обсуждает с США блокировку "Северного потока-2"
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«Нефть России», 04.03.20, Москва, 13:51 Украина и США ведут переговоры о том, как окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" через Балтийское море, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
"Игра еще не закончена", — заявил Коболев, которого цитирует "Укринформ". "Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", — подчеркнул Коболев.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США и Украина протестуют против строительства.
В российском концерне "Газпром" прокомментировали заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта, который усомнился в способности России достроить газопровод "Северный поток — 2". На полях Мюнхенской конференции по безопасности он заявил агентству Bloomberg, что Россия не сможет сама достроить газопровод, обойдя тем самым санкции США.
По мнению министра США, "Газпром" имеет дело вовсе не с короткой задержкой при строительстве — это "будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий".