«Нефть России», 03.03.20, Москва, 07:36 "Газпром нефть" создает должность замгендиректора по работе с федеральными органами власти, на нее назначен бывший министр спорта Павел Колобков, который также стал новым членом правления, говорится в сообщении компании.



"Совет директоров "Газпром нефти" принял решение об избрании Павла Колобкова членом правления компании и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти", - говорится в сообщении.



"В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ", - отмечается в релизе.



Колобков является шестикратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в личном первенстве по фехтованию на шпагах. С октября 2010 года он работал заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики (после реформы министерства в 2012 году — заместитель министра спорта). Одновременно являлся членом Общественной палаты РФ. А с октября 2016 по январь 2020 года Колобков был министром спорта Российской Федерации.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562721/ Источник: РИА «Новости» ← Вице-президент "Лукойла" рассказал о наступлении эпохи дешевой нефти "Нафтогаз" обсуждает с США блокировку "Северного потока-2" → Новости net.finam.ru