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Экс-министра спорта Колобкова назначили замглавы "Газпром нефти"
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«Нефть России», 03.03.20, Москва, 07:36 "Газпром нефть" создает должность замгендиректора по работе с федеральными органами власти, на нее назначен бывший министр спорта Павел Колобков, который также стал новым членом правления, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров "Газпром нефти" принял решение об избрании Павла Колобкова членом правления компании и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти", - говорится в сообщении.
"В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ", - отмечается в релизе.
Колобков является шестикратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в личном первенстве по фехтованию на шпагах. С октября 2010 года он работал заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики (после реформы министерства в 2012 году — заместитель министра спорта). Одновременно являлся членом Общественной палаты РФ. А с октября 2016 по январь 2020 года Колобков был министром спорта Российской Федерации.