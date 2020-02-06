«Нефть России», 03.03.20, Москва, 00:31 Нефть не будет больше дорогой, как 10 лет назад, мир будет жить по крайней мере до 2040 года в эпоху дешевой нефти, заявил вице-президент "Лукойла" по стратегическому планированию Леонид Федун.



"Нефть не будет больше дорогой, как это было еще 10 лет назад, и мы этого видели по событиям в Персидском заливе, чуть ли не война начинается, нефть не двигается, потому что есть избыточное предложение на рынке по всему миру. И то, что сегодня ОПЕК в очередной раз сократит производство нефти, это как раз говорит о том, что этот рынок избыточный. И дешевая нефть - это сложная климатическая альтернатива. А мы будем жить по крайне мере до 2040 года в эпоху дешевой нефти", - сказал Федун, выступая на претензии компании на тему "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562720/ Источник: РИА «Новости» ← К чему бы это: российские банки начали избавляться от золота Экс-министра спорта Колобкова назначили замглавы "Газпром нефти" → Новости net.finam.ru