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Вице-президент "Лукойла" рассказал о наступлении эпохи дешевой нефти
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«Нефть России», 03.03.20, Москва, 00:31 Нефть не будет больше дорогой, как 10 лет назад, мир будет жить по крайней мере до 2040 года в эпоху дешевой нефти, заявил вице-президент "Лукойла" по стратегическому планированию Леонид Федун.
"Нефть не будет больше дорогой, как это было еще 10 лет назад, и мы этого видели по событиям в Персидском заливе, чуть ли не война начинается, нефть не двигается, потому что есть избыточное предложение на рынке по всему миру. И то, что сегодня ОПЕК в очередной раз сократит производство нефти, это как раз говорит о том, что этот рынок избыточный. И дешевая нефть - это сложная климатическая альтернатива. А мы будем жить по крайне мере до 2040 года в эпоху дешевой нефти", - сказал Федун, выступая на претензии компании на тему "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года".