«Нефть России», 02.01.20, Москва, 12:15 Тревожные сигналы поступают отовсюду: взгляды экспертов направлены и в сторону США, и в Азию. Но с какой горы начнет движение снежный ком?



Конечно, точно сказать, когда наступит очередной финансовый кризис и где упадет первая костяшка домино, нельзя. Однако эксперты отмечают ряд очевидных болевых точек в мировой экономике. И если рассмотреть конкретные ситуации, то можно по крайней мере оценить потенциальные последствия в случае реализации негативных сценариев. Так где же расположены те самые уязвимые точки?



Первое, что давит на общую материю, - растущая долговая нагрузка. Речь идет и госдолге, и о корпоративных заимствованиях. Как писали ранее "Вести. Экономика", Всемирный банк акцентировал внимание на растущем долге развивающихся стран. Анализ экспертов ВБ показал, что отношение долга к ВВП развивающихся стран возросло на 54 процентных пункта до 168% с момента начала наращивания долга в 2010 г. Если говорить о денежном эквиваленте, то страны с формирующимся рынком и развивающейся экономикой в прошлом году увеличили объем своих заимствований до рекордных $55 трлн.



Значительная часть задолженности приходится на Китай, где отношение долга к ВВП с 2010 г. выросло на 72 процентных пункта до 255%. Однако, даже если исключить Поднебесную из общей структуры, долг в развивающихся странах "вдвое превышает номинальный уровень, достигнутый в 2007 г.", подчеркивают эксперты ВБ.



Тревожная Индия



Особое беспокойство вызывает Индия. В декабре тревогу по поводу растущей нагрузки в этой стране забил МВФ. Фонд подчеркнул, что Нью-Дели уже не до фискального стимулирования: вместо того чтобы снижать налоги в поисках необходимого для экономики импульса, пора обратить внимание на растущий долг.



По подсчетам специалистов фонда, общий государственный долг Индии вырос до трехлетнего максимума в размере 68,1% ВВП в 2019 финансовом году. Руководство фонда рекомендует Нью-Дели принять экстренные меры по сокращению этого показателя до официально принятого целевого уровня 60% ВВП.



Однако местные эксперты говорят о том, что руководство Индии останавливаться не намерено: в новый бюджет будут включены дополнительные меры по стимулированию потребления, в том числе и за счет снижения налогов.



Закредитованный Китай



Впрочем, КНР вызывает беспокойство и из-за проблем корпоративного сектора. По информации Bloomberg, дефолты по корпоративным облигациям материкового Китая достигли 130 млрд юаней ($18,6 млрд) в последние недели года, превысив прошлогодний рекордный показатель 122 млрд.



Корпоративный долг Китая является "самой большой угрозой" для мировой экономики, предупредил ранее старший экономист Moody's Analytics Марк Занди.



Эксперт пояснил, что торговая война препятствует усилиям Китая по сокращению долга, поскольку Пекин ищет способы стимулировать замедляющуюся экономику. В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению доли заемных средств и ввела дополнительные стимулы.



Американский "пузырь"



Впрочем, затеявшая торговую войну первая экономика мира также не может похвастаться стабильностью в сфере корпоративного кредитования. Напротив, ситуацию в ней эксперты называют бомбой замедленного действия: благодаря чрезвычайно низким процентным ставкам компании США за последнее десятилетие довели объемы своего долга до самых высоких значений за всю историю. Это был мощнейший кредитный бум, однако он подготовил почву для не менее внушительного взрыва, пишет TheMostImportantNews.com.



Как писали ранее "Вести. Экономика", корпоративный долг в США впервые с 1991 г. превысил задолженность физлиц. По данным ФРС, общий долг нефинансовых американских компаний вырос в III квартале на 5,7% до $15,987 трлн, в то время как объемы заимствований домохозяйств замедлились на 3,3%, достигнув $15,986 трлн. Долг федерального правительства рос максимальными с начала 2018 г. темпами, достигнув $18,9 трлн.



Регуляторы и участники рынка на самом деле осознают масштабы проблемы, именно поэтому в последнее время Международный валютный фонд и крупные институциональные инвесторы, такие как BlackRock и American Funds, начали бить тревогу по поводу растущих корпоративных обязательств.



Шаткие сланцы



В США давно назрела еще одна проблема: в сфере сланцевой добычи. Как писали ранее "Вести. Экономика", на протяжении всего 2019 г. отрасль балансирует на грани массовой истерии. По данным юридической фирмы Hayes and Boone's, только за первые 9 месяцев года в общей сложности 50 компаний сланцевого сектора объявили о банкротстве. В прошлом году таких было всего 43.



Эксперты ожидают, что ситуация в будущем будет только усугубляться, в том числе за счет снижения финансирования. Банки ограничивают кредитование и пересматривают свою оценку стоимости некоторых сланцевых месторождений, сообщает The Wall Street Journal. Даже такие крупные финансовые организации, как JPMorgan Chase и Capitol One Financial Corp., планируют сократить свою работу со сланцевым сектором. Как поясняет WSJ, банки все больше обеспокоены тем, что в случае банкротства бурильщиков их активы, стоимость которых снижается, могут не покрыть непогашенные кредиты.



На психику финансистам давит очередная волна крупных списаний в энергетической отрасли. Так, Chevron объявила о списании более $10 млрд в нефтегазовом портфеле. Royal Dutch Shell заявила, что в IV квартале спишет активы на $1,7-2,3 млрд. И это только в декабре. Ранее другие крупные нефтяные компании, включая Repsol BP, Equinor и Halliburton, также сообщили о списании активов.



Впрочем, гиганты переживут любой шторм. Наибольшие риски для банков несут небольшие сланцевые бурильщики: в случае краха они с долгами расплатиться не смогут.



По оценке Haynes & Boone, банки могут сократить кредитные линии для сектора на 10%, но это средний показатель. Для отдельных компаний, которые находятся в наиболее тяжелом положении, сокращения окажутся более значительными. Для многих мелких компаний это станет приговором: цены на нефть не оправдали надежд сланцевиков и бурного роста не произошло, инвесторы от этих проектов отворачиваются, так что при текущих ценах и без финансовой поддержки новые банкротства не за горами.



Перебор хуже недобора



Если говорить о чрезмерности и раздутости, то обратить внимание стоит на невероятно расширенные балансы центробанков. В ноябре 2019 г. активы крупных регуляторов — ФРС, ЕЦБ, Банка Японии — составляли $14,5 трлн. Да, это ниже пика в $15 трлн в начале 2018 г., но более чем в 3,5 раза выше докризисного уровня $4 трлн. Аналогичный вывод можно сделать, если сравнить размеры активов с размером их экономик: Япония стоит на первом месте, 102% номинального ВВП, ЕЦБ — 39% и ФРС — 17%.



Расширение баланса центробанков говорит о провале идеи использования антикризисного сценария в период восстановления. Он сработал, стабилизировав ситуацию во время обвала рынков более 10 лет назад, в разгар кризиса в конце 2008 г. и в начале 2009 г. А вот экономического восстановления так и не случилось.



Совокупный номинальный ВВП США, еврозоны и Японии вырос на $5,3 трлн с 2008 по 2018 гг., примерно на половину совокупного расширения баланса их центробанков на $10 трлн за тот же период. Оставшиеся $4,7 трлн - функциональный эквивалент масштабного вливания ликвидности, которое поддерживало рынки активов большую часть посткризисной эпохи.



Однако центробанки снова пытаются расширить балансы, чтобы стимулировать слабеющее экономическое восстановление. Так, в 2018 г. ФРС обратила вспять запланированную нормализацию базовой процентной ставки и снова начала раздувать баланс (предположительно, для того чтобы управлять резервами) после устойчивых сокращений с середины 2017 г. по август 2019 г.



Банк Японии скупает активы огромными объемами в качестве важнейшего элемента рефляционной кампании абэномики. А недавно назначенный президент ЕЦБ Кристин Лагард сделала официальное заявление, что европейские монетарные власти "перевернут каждый камень", что, по-видимому, включает баланс.



При этом в преддверии конца года рост реального ВВП в США составляет менее 2%, а прогнозы роста в 2020 г. для зоны евро и Японии - менее 1%. То есть крупнейшие развитые страны не только заигрывают с переоцененными финансовыми рынками и полагаются на провальную стратегию денежно-кредитной политики, но и испытывают недостаток в подушке роста, когда могут в ней нуждаться больше всего. А в таком уязвимом мире много времени не нужно, чтобы спровоцировать кризис 2020 г.

