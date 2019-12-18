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Санкции
Reuters: разрешение США завершить "Северный поток - 2" за 30 дней не значит его постройку
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«Нефть России», 31.12.19, Москва, 09:16 Предоставляемый властями США компаниям-подрядчикам, участвующим в строительстве газопровода "Северный поток - 2", срок до 20 января 2020 года для завершения работ над проектом, в течение которого в их отношении не будут вводиться санкции, не означает ускоренную прокладку труб для окончания его постройки. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников.
Госдепартамент США 27 декабря в пояснении к правилам действия американских ограничительных мер уточнил, что компании-подрядчики "Северного потока - 2" могут избежать санкций, если прекратят работы в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом положений бюджета, вводящих санкции в отношении российских газопроводов.
"Санкции будут введены, если они [компании-подрядчики] не продемонстрируют добрую волю", - указал неназванный собеседник агентства, добавив, что "добрая воля" подразумевает подтверждение от участников проекта намерений прекратить работу над ним.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG - может достроить "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. В течение нескольких месяцев в России будет проведена соответствующая организационная работа. По его словам, Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года.
О проекте
"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.