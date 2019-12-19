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Украина и газ

Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" подписать договоренности с "Газпромом" по газу

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«Нефть России», 31.12.19, Москва, 00:44    Правительство Украины предоставило согласие на подписание компанией "Нафтогаз Украины" с российским "Газпромом" соглашения об урегулировании газовых споров, а также договор по организации транзита газа на пять лет. Об этом сказано в распоряжении правительства страны от 30 декабря.
 
"Предоставить согласие на заключение акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" соглашения об урегулировании газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений в организации транспортировки газа с ПАО "Газпром", - сказано в документе. Кабмин Украины также разрешил "Нафтогазу" подписать договор с "Газпромом" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на 2020-2024 годы.
 
20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" долга по решению Стокгольмского арбитража.
 
Заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина сообщил в понедельник, что "Газпром" и украинская сторона также подписали в инвестиционном арбитраже мировое соглашение по антимонопольному разбирательству, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому "Газпрому" касается исков на сумму около $7 млрд.
 

Ранее в понедельник компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что в Вене Россия и Украина завершили работу над техническим соглашением между операторами систем. Делегации Украины и РФ еще с прошлого четверга, 26 декабря, ведут переговоры в Вене по финализации всех договоренностей и подписанию документов.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562434/

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Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу" подписать договоренности с "Газпромом" по газу

«Нефть России», 31.12.19, Москва, 00:44   Правительство Украины предоставило согласие на подписание компанией "Нафтогаз Украины" с российским "Газпромом" соглашения об урегулировании газовых споров, а также договор по организации транзита газа на пять лет. Об этом сказано в распоряжении правительства страны от 30 декабря.
 
"Предоставить согласие на заключение акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" соглашения об урегулировании газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений в организации транспортировки газа с ПАО "Газпром", - сказано в документе. Кабмин Украины также разрешил "Нафтогазу" подписать договор с "Газпромом" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на 2020-2024 годы.
 
20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" долга по решению Стокгольмского арбитража.
 
Заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина сообщил в понедельник, что "Газпром" и украинская сторона также подписали в инвестиционном арбитраже мировое соглашение по антимонопольному разбирательству, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому "Газпрому" касается исков на сумму около $7 млрд.
 

Ранее в понедельник компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что в Вене Россия и Украина завершили работу над техническим соглашением между операторами систем. Делегации Украины и РФ еще с прошлого четверга, 26 декабря, ведут переговоры в Вене по финализации всех договоренностей и подписанию документов.
 

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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