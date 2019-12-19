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Украина сняла с "Газпрома" обвинения в антимонопольных нарушениях на $7,4 млрд
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«Нефть России», 31.12.19, Москва, 00:03 "Нафтогаз Украины" и "Газпром" сделали еще один шаг к подписанию финального соглашение о транзите: Украина сняла с "Газпрома" обвинения в антимонопольных нарушениях на $7,4 млрд.
"Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", - сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина на своей странице в Facebook.
"Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина, - отметил украинский чиновник. - Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго".
Это стало возможным, после того как был выполнен ряд предыдущих условий: "Газпром" в пятницу выплатил "Нафтогазу Украину" $2,9 млрд по решению суда, а на следующий день 28 декабря кабмин Украины распорядился подписать мировое соглашение в целом - документ уполномочен подписать министр юстиции Украины.
По условиям мировой Украина отзывает все иски против российской компании на сумму $12 млрд, включая антимономольное дело на Украине. "Газпром" также отзывает все встречные иски к "Нафтогазу".
Финальное соглашение о транзите планируется подписать в ближайшее время, но стороны уже нарушили график.
"Условия договора будут согласованы с европейским законодательством - и это очень важно. Мы должны подписать все до 29 декабря, для того чтобы с 1 января был сохранен транзит", - отмечал 20 декабря исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. "Арбитраж в отношении активов НАК "Нафтогаза" в Крыму не упоминается в протоколе, это отдельный процесс. Стороной этого процесса выступает государство Российская Федерация, которая отвечает по соответствующим искам "Нафтогаза", - заявил Витренко.
В итоге подписание откладывается. Витренко 29 декабря заявил, что идет спор за каждую запятую в новом соглашении. Действующее соглашение о транзите газа из РФ в Европу через Украину заканчивается с 1 января 2020 г.
"Сегодня в 5:28 закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - сообщил 30 декабря глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, комментируя переговоры по газу в Вене.
В ночь с 20 на 21 декабря в Минске был подписан протокол об условиях заключения соглашения о транзите газа из России в Европу через Украину, утвержденных при участии представителей ЕС, Украины, главы Минэрго Александра Новака и главы "Газпрома" Алексея Миллера, сообщали "Вести. Экономика".
Протокол опубликован на сайте кабмина Украины.