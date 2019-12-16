«Нефть России», 30.12.19, Москва, 16:05 Этот год дал инвесторам немало заработать, по многим инструментам были зафиксированы очень сильные тренды, но в следующем году такой щедрости от рынка можно и не дождаться. В какие активы стоит вкладывать деньги?



Швейцарский банк UBS опубликовал свой ежегодный отчет "UBS Year Ahead 2020", в котором утверждает, что тон на рынках будут задавать дешевеющий доллар и растущее в цене золото.



Эксперты банка отмечают, что в следующем году в Штатах пройдут выборы и политическая гонка будет оказывать влияние на стоимость активов по всему миру.



К тому же американский рынок формирует более половины глобального индекса MSCI All Country, казначейские облигации являются ключевым ориентиром для стоимости денег во всем мире, а доллар все еще является главной резервной валютой и используется при подавляющем большинстве расчетов.



В 2020 г. прибыль по акциям американских компаний увеличится примерно на 5%, для стран Еврозоны она снизится до плюс 3%, а на развивающихся рынках прибыль увеличится на 6%, пишет Investing.com со ссылкой на материалы UBS.



Банк рекомендует выбирать бумаги эмитентов, ориентированных на локальное производство и менее зависимых от глобальных политических изменений.



В сырье предпочтение отдается драгоценным металлам, а не циклическим товарам.



Победа Трампа на выборах позволит сохранить статус-кво для американских компаний. Избрание демократического президента приведет к увеличению налогов, ужесточению экологического законодательства, реформе здравоохранения и регулированию производства медикаментов.



Отсутствие американо-китайского торгового соглашения и политическая неопределенность в США заставит инвесторов хеджировать риски. Таким образом, золото может стать убежищем для сохранения капитала, отмечает UBS.



Лучший выбор инвесторов в 2020 г. — отфильтровать политический шум и инвестировать в долгосрочные активы. Хорошие результаты от инвестиций определяются выбором правильного стратегического распределения активов, а инвестиционный успех - тем, насколько хорошо стратегия согласуется с личными финансовыми целями.

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