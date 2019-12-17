«Нефть России», 30.12.19, Москва, 00:55 Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства.



Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.



Ранее сообщалось, что этот документ должен быть подписан до 29 декабря.



Протокол о сотрудничестве



Двадцатого декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. В соответствии с ним для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.



Предполагается, что в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.



Кроме того, стороны достигли договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, мировое соглашение предусматривает снятие антимонопольных претензий к "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов.



"Газпром" же обязался выплатить Киеву 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Накануне вечером стало известно, что компания уже сделала это.

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