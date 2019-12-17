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Украина и газ

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"

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«Нефть России», 30.12.19, Москва, 00:55    Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства.
 
Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.
 
Ранее сообщалось, что этот документ должен быть подписан до 29 декабря.
 
Протокол о сотрудничестве
 
Двадцатого декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. В соответствии с ним для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
 
Предполагается, что в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
 
Кроме того, стороны достигли договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, мировое соглашение предусматривает снятие антимонопольных претензий к "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов.
 
"Газпром" же обязался выплатить Киеву 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Накануне вечером стало известно, что компания уже сделала это.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562430/

"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению арбитража
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00:55 · Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
00:04 · "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению арбитража
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Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"

«Нефть России», 30.12.19, Москва, 00:55   Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства.
 
Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.
 
Ранее сообщалось, что этот документ должен быть подписан до 29 декабря.
 
Протокол о сотрудничестве
 
Двадцатого декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. В соответствии с ним для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
 
Предполагается, что в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
 
Кроме того, стороны достигли договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, мировое соглашение предусматривает снятие антимонопольных претензий к "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов.
 
"Газпром" же обязался выплатить Киеву 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Накануне вечером стало известно, что компания уже сделала это.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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