Здравствуйте, !
Сегодня 30 декабря 2019 года, понедельник , 01:48:46 мск
Нефть, Brent: $68.11 0
Валюта:    62.03 0    69.03 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,48 Мб информации:

  • 540566 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Украина и газ

"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению арбитража

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 30.12.19, Москва, 00:04     ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сообщили в "Газпроме".
 
"Да, Украина получила $2,918 млрд от "Газпрома" для выполнения решения Стокгольмского арбитража", - подтвердил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", это одно из условия протокола мирового соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза". Компании договорились о сохранении транзита в ЕС через Украину при выполнении ряда условий: выплате "Газпромом" до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд Украине по решению арбитража, обнулении взаимных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".
 
Для подписания окончательного соглашения, детали которого еще обсуждаются, делегации России, Украины и Еврокомиссии 21 декабря утвердили межправительственный протокол. Основные пункты протокола будут отражены в финальном соглашении.
 
Среди одобренных условий для сохранения транзита - выплата по окончательному решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд и отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, сообщается в протоколе трехсторонней встречи представителей ЕС, России и Украины.
 
Договоренности России и Украины обрушили цены на газ в Европе
"При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок", - отмечается в документе.
 
В итоге "Нафтогаз" забронирует транспортные мощности для транзита на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 г., 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа. Тариф на транзит газа установит независимый регулятор.
 
Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".
 
28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.
 
"Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракту, или 114 млн куб. м в сутки. Ожидалось, что с января 2020 г. объем упадет после запуска "Турецкого потока".
 
Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на конец 2019 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562429/

Германия ввела безусловный базовый доход?Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
Просмотров: 100
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Выставки:
Новости
Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 
00:55 · Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
00:04 · "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению арбитража
29.12.19 · Германия ввела безусловный базовый доход?
28.12.19 · В Германии оценивают возможные меры в ответ на санкции США против "Северного потока-2"
27.12.19 · Лавров назвал санкции США против "Северного потока-2" наглым и циничным
27.12.19 · Минэнерго не видит причин для сильного колебания цен на нефть
27.12.19 · Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России
27.12.19 · Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
27.12.19 · Новак: России нужно постепенно принимать решение о выходе из ОПЕК+
27.12.19 · Доля российского газа в Европе выросла до 45%
27.12.19 · Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной
27.12.19 · Когда наступит очередной финансовый кризис?
27.12.19 · Сколько денег принес инвесторам 2019 год?
26.12.19 · Россия через несколько дней начнет поставки газа по "Турецкому потоку"
26.12.19 · Новак заявил, что "Северный поток - 2" могут достроить без зарубежных подрядчиков

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению арбитража

«Нефть России», 30.12.19, Москва, 00:04    ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сообщили в "Газпроме".
 
"Да, Украина получила $2,918 млрд от "Газпрома" для выполнения решения Стокгольмского арбитража", - подтвердил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", это одно из условия протокола мирового соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза". Компании договорились о сохранении транзита в ЕС через Украину при выполнении ряда условий: выплате "Газпромом" до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд Украине по решению арбитража, обнулении взаимных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".
 
Для подписания окончательного соглашения, детали которого еще обсуждаются, делегации России, Украины и Еврокомиссии 21 декабря утвердили межправительственный протокол. Основные пункты протокола будут отражены в финальном соглашении.
 
Среди одобренных условий для сохранения транзита - выплата по окончательному решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд и отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, сообщается в протоколе трехсторонней встречи представителей ЕС, России и Украины.
 
Договоренности России и Украины обрушили цены на газ в Европе
"При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок", - отмечается в документе.
 
В итоге "Нафтогаз" забронирует транспортные мощности для транзита на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 г., 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа. Тариф на транзит газа установит независимый регулятор.
 
Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".
 
28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.
 
"Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракту, или 114 млн куб. м в сутки. Ожидалось, что с января 2020 г. объем упадет после запуска "Турецкого потока".
 
Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на конец 2019 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 Декабрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      