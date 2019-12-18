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Новости oilru.com


 
Санкции

В Германии оценивают возможные меры в ответ на санкции США против "Северного потока-2"

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«Нефть России», 28.12.19, Москва, 01:59    В правительстве ФРГ рассматривают различные варианты защиты немецких компаний, участвующих в этом и других проектах, от экстерриториальных ограничений со стороны администрации США.
 
Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников правительства Германии.
 
В издании отметили негативную реакцию правительственных чиновников Германии на объявление санкций в отношении "Северного потока-2". Власти США ранее уже неоднократно применяли косвенные санкций в отношении европейских компаний в связи с нарушением тех или иных экономических ограничений Вашингтона в отношении третьих стран.
 
В этом плане в ФРГ намерены использовать президентство в ЕС, которое перейдет к Германии в 2020 г., как возможность для создания "защитного экрана" на европейском уровне.
 
Одним из возможных решений в данном вопросе, по мнению немецких чиновников, на которых ссылается WSJ, будет создание отдельной финансовой инфраструктуры, для того чтобы европейские компании могли работать вне угрозы санкций США. Для этого банки, участвующие в проектах, против которых американские власти применяют ограничения, должны находиться вне юрисдикции США, например в Китае или России.
 

В комментариях Wall Street Journal неназванный представитель правительства Германии отметил, что власти США "относятся к ЕС как к противнику и точно так же поступают с Мексикой, Канадой и другими своими союзниками в Азии". Чиновник отметил, что данные действия приведут к ответной реакции против США по всему миру.
 
Еще одним вариантом ответных мер со стороны ЕС могли бы стать ответные санкции против США, например, направленные на защиту окружающей среды. Неназванный высокопоставленный представитель МИД Германии в комментариях WSJ задался вопросом: "Что если ЕС применит санкции к трубопроводу Keystone на основе экологических соображений?"
 
Проект строительства данного нефтепровода между США и Канадой неоднократно подвергался критике со стороны многих экологов в обеих странах, и Европейский союз мог бы использовать эту ситуацию в своих интересах.
 
Ряд немецких экспертов также начали выступать с предложениями с введением санкций на импорт сжиженного природного газа из США, отмечая, что его добыча из сланцевых месторождений сопряжена с большим объемом вредных выбросов. Об этом в интервью изданию Handelsblatt 23 декабря заявила Клаудия Кемферт, глава департамента энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований (DIW).
 
Портал "Вести.Экономика" в 2014 г. отмечал, что, по оценкам самих американских экспертов и ученых, при добыче сланцевого газа за счет технологии гидроразрыва пласта уже фиксировалось существенное увеличение вредных выбросов в атмосферу.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562427/

Лавров назвал санкции США против "Северного потока-2" наглым и циничным
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01:59 · В Германии оценивают возможные меры в ответ на санкции США против "Северного потока-2"
27.12.19 · Лавров назвал санкции США против "Северного потока-2" наглым и циничным
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В Германии оценивают возможные меры в ответ на санкции США против "Северного потока-2"

«Нефть России», 28.12.19, Москва, 01:59   В правительстве ФРГ рассматривают различные варианты защиты немецких компаний, участвующих в этом и других проектах, от экстерриториальных ограничений со стороны администрации США.
 
Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников правительства Германии.
 
В издании отметили негативную реакцию правительственных чиновников Германии на объявление санкций в отношении "Северного потока-2". Власти США ранее уже неоднократно применяли косвенные санкций в отношении европейских компаний в связи с нарушением тех или иных экономических ограничений Вашингтона в отношении третьих стран.
 
В этом плане в ФРГ намерены использовать президентство в ЕС, которое перейдет к Германии в 2020 г., как возможность для создания "защитного экрана" на европейском уровне.
 
Одним из возможных решений в данном вопросе, по мнению немецких чиновников, на которых ссылается WSJ, будет создание отдельной финансовой инфраструктуры, для того чтобы европейские компании могли работать вне угрозы санкций США. Для этого банки, участвующие в проектах, против которых американские власти применяют ограничения, должны находиться вне юрисдикции США, например в Китае или России.
 

В комментариях Wall Street Journal неназванный представитель правительства Германии отметил, что власти США "относятся к ЕС как к противнику и точно так же поступают с Мексикой, Канадой и другими своими союзниками в Азии". Чиновник отметил, что данные действия приведут к ответной реакции против США по всему миру.
 
Еще одним вариантом ответных мер со стороны ЕС могли бы стать ответные санкции против США, например, направленные на защиту окружающей среды. Неназванный высокопоставленный представитель МИД Германии в комментариях WSJ задался вопросом: "Что если ЕС применит санкции к трубопроводу Keystone на основе экологических соображений?"
 
Проект строительства данного нефтепровода между США и Канадой неоднократно подвергался критике со стороны многих экологов в обеих странах, и Европейский союз мог бы использовать эту ситуацию в своих интересах.
 
Ряд немецких экспертов также начали выступать с предложениями с введением санкций на импорт сжиженного природного газа из США, отмечая, что его добыча из сланцевых месторождений сопряжена с большим объемом вредных выбросов. Об этом в интервью изданию Handelsblatt 23 декабря заявила Клаудия Кемферт, глава департамента энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований (DIW).
 
Портал "Вести.Экономика" в 2014 г. отмечал, что, по оценкам самих американских экспертов и ученых, при добыче сланцевого газа за счет технологии гидроразрыва пласта уже фиксировалось существенное увеличение вредных выбросов в атмосферу.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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