«Нефть России», 27.12.19, Москва, 13:48 Санкции США против газопровода "Северный поток-2" - это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса, заявил глава МИД Сергей Лавров.



Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 г., который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".



США потребовали от компаний, ведущих прокладку газопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", тут же приостановила работу.



"Строительство газопровода "Северный поток-2" близится к завершению, именно поэтому его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта. Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 г. - это наглый циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса", - отметил Лавров в интервью РИА "Новости".



Некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний-участниц строительства, подчеркнул Лавров.



Россия зеркально ответит на новые санкции США, которые скажутся на отношениях между Россией и США, заявил ранее президент Владимир Путин. "Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где это им интересно и выгодно, будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом", - отметил Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.



В санкциях ничего хорошего нет. "Это абсолютно недружественные акты в отношении России", - подчеркнул Путин.

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