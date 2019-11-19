«Нефть России», 27.12.19, Москва, 13:36 Минэнерго в настоящее время не видит факторов, которые могли бы сильно повлиять на стоимость нефти. Снижения цен до $30 за баррель ожидать не стоит. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал министр энергетики Александр Новак.



"Я не думаю, что такие цифры [$30] нас ожидают. Сегодня рынок более менее сбалансирован, и мы видим волатильность достаточно низкая. Тем более что внешних шоков в последние месяцы не так много, как это было в начале года <…> Я не вижу сейчас каких-то критичных моментов, которые сильно повлияли бы на рынок", - отметил Новак.



Министр считает, что сейчас ситуация на рынке довольно стабильна. Даже в зимний период, когда спрос достаточно низкий, цены на нефть держатся на уровне выше $60 за баррель. "Следующий период летний, может быть спрос уже начнет расти, появятся летние потребители - автомобилисты, которые начнут в большем объеме потреблять топливо, необходимо будет обеспечивать этот спрос", - добавил Новак.



Сокращение добычи нефти

Министерство энергетики допускает, что в 2020 году ОПЕК+ нужно будет принять решение об увеличении добычи нефти из-за роста спроса летом. В дальнейшем России нужно будет постепенно отказываться от сокращения добычи нефти для сохранения доли на рынке и для реализации новых перспективных нефтяных проектов, сообщил Новак.





"Что касается сокращения добычи. Это не вечный процесс, нам нужно будет постепенно принимать решение о выходе, чтобы долю на рынке сохранить и чтобы наши компании смогли реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, мы будем это рассматривать в том числе и в этом году", - заметил он, но добавил, что сделка показала свою эффективность и может применяться как для увеличения, так и снижения добычи для выравнивания баланса спроса и предложения.



"[Летом] спрос может начать расти, появятся потребители летние, автомобилисты, которые будут в большем объеме потреблять дизельное топливо, бензин. Необходимо будет обеспечить этот спрос. Я не вижу сейчас каких-то критичных моментов, которые могли бы повлиять на рынок. Более того, мы будем в марте месяце обсуждать с нашими коллегами из ОПЕК+ ситуацию на рынке и что делать с тем соглашением, которое действует до 1 апреля. Потому, что если необходимо будет увеличение добычи - это один из вариантов для того, чтобы обеспечить растущий спрос на рынке", - отметил министр.



Новак напомнил, что ранее в рамках сделки ОПЕК+ принималось решение и об увеличении добычи нефти за счет корректировки квоты на сокращение.



Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.



На встрече в начале декабря было решено усилить сокращение добычи до марта до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562425/ Источник: "ТАСС" ← Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России Лавров назвал санкции США против "Северного потока-2" наглым и циничным → Новости net.finam.ru