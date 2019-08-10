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Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России
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«Нефть России», 27.12.19, Москва, 13:19 Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, состояние которых за период с 2010 года по конец 2019 года увеличилось наиболее всего. Возглавил рейтинг глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние выросло на $22,6 млрд - с $4,4 млрд до $27 млрд.
По данным издания, в тройку лидеров рейтинга вошли предприниматель Геннадий Тимченко, состояние которого выросло до $22,7 млрд (на $20,8 млрд больше, чем в 2010 году), а также глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин, увеличивший состояние на $13,5 млрд, до $23,8 млрд. Пятерку лидеров замкнули глава "Лукойла" Вагит Алекперов и основной акционер "Силовых Машин" Алексей Мордашов. Состояние предпринимателей увеличилось на $13,2 млрд и $10,3 млрд соответственно.
В топ-10 также вошли предприниматель Андрей Мельниченко (+$10,2 млрд), председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг (+$5,5 млрд), глава USM Holdings Алишер Усманов (+$5,3 млрд), а также основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, увеличивший состояние на $5 млрд. Замыкает десятку лидеров генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, прирост состояния которого составил $4,6 млрд.
В Forbes пояснили, что упомянутые предприниматели являются бенефициарами крупных металлургических, химических и нефтегазовых компаний.
Ранее журнал назвал основного акционера "Норникеля" Владимира Потанина самым разбогатевшим за год предпринимателем РФ.