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Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России

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«Нефть России», 27.12.19, Москва, 13:19    Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, состояние которых за период с 2010 года по конец 2019 года увеличилось наиболее всего. Возглавил рейтинг глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние выросло на $22,6 млрд - с $4,4 млрд до $27 млрд.
 
По данным издания, в тройку лидеров рейтинга вошли предприниматель Геннадий Тимченко, состояние которого выросло до $22,7 млрд (на $20,8 млрд больше, чем в 2010 году), а также глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин, увеличивший состояние на $13,5 млрд, до $23,8 млрд. Пятерку лидеров замкнули глава "Лукойла" Вагит Алекперов и основной акционер "Силовых Машин" Алексей Мордашов. Состояние предпринимателей увеличилось на $13,2 млрд и $10,3 млрд соответственно.
 
В топ-10 также вошли предприниматель Андрей Мельниченко (+$10,2 млрд), председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг (+$5,5 млрд), глава USM Holdings Алишер Усманов (+$5,3 млрд), а также основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, увеличивший состояние на $5 млрд. Замыкает десятку лидеров генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, прирост состояния которого составил $4,6 млрд.
 
В Forbes пояснили, что упомянутые предприниматели являются бенефициарами крупных металлургических, химических и нефтегазовых компаний.
 
Ранее журнал назвал основного акционера "Норникеля" Владимира Потанина самым разбогатевшим за год предпринимателем РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562424/

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Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России

«Нефть России», 27.12.19, Москва, 13:19   Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, состояние которых за период с 2010 года по конец 2019 года увеличилось наиболее всего. Возглавил рейтинг глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его состояние выросло на $22,6 млрд - с $4,4 млрд до $27 млрд.
 
По данным издания, в тройку лидеров рейтинга вошли предприниматель Геннадий Тимченко, состояние которого выросло до $22,7 млрд (на $20,8 млрд больше, чем в 2010 году), а также глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин, увеличивший состояние на $13,5 млрд, до $23,8 млрд. Пятерку лидеров замкнули глава "Лукойла" Вагит Алекперов и основной акционер "Силовых Машин" Алексей Мордашов. Состояние предпринимателей увеличилось на $13,2 млрд и $10,3 млрд соответственно.
 
В топ-10 также вошли предприниматель Андрей Мельниченко (+$10,2 млрд), председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг (+$5,5 млрд), глава USM Holdings Алишер Усманов (+$5,3 млрд), а также основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, увеличивший состояние на $5 млрд. Замыкает десятку лидеров генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, прирост состояния которого составил $4,6 млрд.
 
В Forbes пояснили, что упомянутые предприниматели являются бенефициарами крупных металлургических, химических и нефтегазовых компаний.
 
Ранее журнал назвал основного акционера "Норникеля" Владимира Потанина самым разбогатевшим за год предпринимателем РФ.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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