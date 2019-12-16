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Украина и газ
Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
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«Нефть России», 27.12.19, Москва, 13:08 Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Договорились о том, что с 1 января с нуля и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", — сказал он.
Министр также согласился с заявлением вице-премьера Дмитрия Козака о том, что выплата "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов — "капля в море" по сравнению с рисками, которых удалось избежать.
"Безусловно, это так, потому что там целый клубок взаимных претензий, и это может растянуться <...> на многие годы, потому что обычно судебные споры разрешаются достаточно медленно, готовятся документы, рассматриваются судами", — добавил Новак.
Соглашение по газу
Договоренность об отказе от исков, по которым нет окончательного решения, стала частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.
Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
В "Нафтогазе" считают, что отказ от исков к России – это риск. Между тем, Москва, в отличие от Киева, никогда не нарушала своих обязательств, отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.
Предполагается, что в следующем году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
Что касается судебных и антимонопольных претензий, то они должны быть урегулированы до 29 декабря. "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.