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Новак: России нужно постепенно принимать решение о выходе из ОПЕК+
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«Нефть России», 27.12.19, Москва, 12:57 России нужно будет постепенно принимать решение о выходе из соглашения ОПЕК+, это скоро будет рассмотрено, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я считаю, эта сделка не вечная ... нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году", - сказал министр.
Новак при этом подчеркнул эффективность сделки. "Мы видим, что рынок очень хорошо реагирует на такие договоренности. И волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись. И мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют как производителей, так и потребителей", - отметил он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.