«Нефть России», 27.12.19, Москва, 12:57 России нужно будет постепенно принимать решение о выходе из соглашения ОПЕК+, это скоро будет рассмотрено, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".



"Я считаю, эта сделка не вечная ... нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году", - сказал министр.



Новак при этом подчеркнул эффективность сделки. "Мы видим, что рынок очень хорошо реагирует на такие договоренности. И волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись. И мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют как производителей, так и потребителей", - отметил он.



Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562422/ Источник: РИА «Новости» ← Доля российского газа в Европе выросла до 45% Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января → Новости net.finam.ru