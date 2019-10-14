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ОПЕК

Новак: России нужно постепенно принимать решение о выходе из ОПЕК+

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«Нефть России», 27.12.19, Москва, 12:57    России нужно будет постепенно принимать решение о выходе из соглашения ОПЕК+, это скоро будет рассмотрено, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
 
"Я считаю, эта сделка не вечная ... нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году", - сказал министр.
 
Новак при этом подчеркнул эффективность сделки. "Мы видим, что рынок очень хорошо реагирует на такие договоренности. И волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись. И мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют как производителей, так и потребителей", - отметил он.
 
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562422/

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Новак: России нужно постепенно принимать решение о выходе из ОПЕК+

«Нефть России», 27.12.19, Москва, 12:57   России нужно будет постепенно принимать решение о выходе из соглашения ОПЕК+, это скоро будет рассмотрено, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
 
"Я считаю, эта сделка не вечная ... нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году", - сказал министр.
 
Новак при этом подчеркнул эффективность сделки. "Мы видим, что рынок очень хорошо реагирует на такие договоренности. И волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись. И мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют как производителей, так и потребителей", - отметил он.
 
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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