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Доля российского газа в Европе выросла до 45%
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«Нефть России», 27.12.19, Москва, 11:35 Доля российского газа на рынке Евросоюза выросла на несколько процентных пунктов до примерно 45%, сообщил в эфире "России 24" глава Минэнерго Александр Новак.
По итогам 2018 года доля "Газпрома" на рынке ЕС составляла 36,7%. Уже в 2018 году начались масштабные поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" на мировой, и в том числе европейский рынок.
Новак также сообщил, что в 2019 году Россия увеличила добычу нефти на 0,7% до рекордных 560 млн тонн. Добыча газа в текущем году выросла на 1,7%, до 738 млрд кубометров.