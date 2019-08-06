«Нефть России», 27.12.19, Москва, 11:27 Росстат в четверг вечером опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, уточнив помимо прогноза численности населения и прогноз по ожидаемой продолжительности жизни.



Новый прогноз теперь не предполагает выхода на естественный прирост населения даже в высоком (оптимистичном) сценарии прогноза вплоть до 2035 года, а новый прогноз по продолжительности жизни не дотягивает до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030 году.



Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин майским указом 2018 года поручил правительству РФ обеспечить достижение в том числе следующих национальных целей развития РФ на период до 2024 года: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).



Росстат ежегодно готовит демографический прогноз страны в трех вариантах - низкий, средний (инерционный - считается наиболее вероятным) и высокий (предполагает реализацию дополнительных мер в сфере демографии по сравнению с уже принятыми) - на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.



По предыдущему прогнозу (сделанному в конце 2018 года) ожидаемая продолжительность жизни в РФ (в 2019 году составит 73,4 года) в среднем сценарии прогнозировалась в 75 лет в 2024 году и 76,4 лета в 2030 году, а в высоком сценарии предполагался выход на уровни, прописанные в указе президента - 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030 году.



Согласно новому прогнозу Росстата, в среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году вырастет до 75,5 лет, а в 2030 году до 77,5 лет. При этом в высоком варианте прогноз продолжительность жизни вырастет до 76,8 лет в 2024 году (на 78 лет, согласно прогнозу, выйдем лишь в 2027 году) и до 79,7 лет в 2030 году (80 лет в этом сценарии продолжительность жизни достигнет в 2031 году).



Таким образом, новый демографический прогноз Росстата не предполагает достижения показателей, указанных в указе президента по продолжительности жизни ни к 2024 году, ни к 2030 году даже в самом оптимистичном высоком сценарии.



Выйти на естественный прирост населения (разница между числом родившихся и умерших), согласно прогнозу Росстата, вообще не удастся выйти в период до 2035 года даже в высоком сценарии - в этом самом оптимистичном сценарии естественная убыль населения сохранится на всем промежутке времени, сократившись с 249,3 тыс. человек в 2020 году до 21,3 тыс. человек в 2035 году.



В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. Следующий демографический прогноз Росстат представит уже в 2021 году на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562420/ Источник: Interfax ← Когда наступит очередной финансовый кризис? Доля российского газа в Европе выросла до 45% → Новости net.finam.ru