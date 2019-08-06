|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Общество
Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
27.12.19 · Когда наступит очередной финансовый кризис?
27.12.19 · Сколько денег принес инвесторам 2019 год?
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 27.12.19, Москва, 11:27 Росстат в четверг вечером опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, уточнив помимо прогноза численности населения и прогноз по ожидаемой продолжительности жизни.
Новый прогноз теперь не предполагает выхода на естественный прирост населения даже в высоком (оптимистичном) сценарии прогноза вплоть до 2035 года, а новый прогноз по продолжительности жизни не дотягивает до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030 году.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин майским указом 2018 года поручил правительству РФ обеспечить достижение в том числе следующих национальных целей развития РФ на период до 2024 года: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).
Росстат ежегодно готовит демографический прогноз страны в трех вариантах - низкий, средний (инерционный - считается наиболее вероятным) и высокий (предполагает реализацию дополнительных мер в сфере демографии по сравнению с уже принятыми) - на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.
По предыдущему прогнозу (сделанному в конце 2018 года) ожидаемая продолжительность жизни в РФ (в 2019 году составит 73,4 года) в среднем сценарии прогнозировалась в 75 лет в 2024 году и 76,4 лета в 2030 году, а в высоком сценарии предполагался выход на уровни, прописанные в указе президента - 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030 году.
Согласно новому прогнозу Росстата, в среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году вырастет до 75,5 лет, а в 2030 году до 77,5 лет. При этом в высоком варианте прогноз продолжительность жизни вырастет до 76,8 лет в 2024 году (на 78 лет, согласно прогнозу, выйдем лишь в 2027 году) и до 79,7 лет в 2030 году (80 лет в этом сценарии продолжительность жизни достигнет в 2031 году).
Таким образом, новый демографический прогноз Росстата не предполагает достижения показателей, указанных в указе президента по продолжительности жизни ни к 2024 году, ни к 2030 году даже в самом оптимистичном высоком сценарии.
Выйти на естественный прирост населения (разница между числом родившихся и умерших), согласно прогнозу Росстата, вообще не удастся выйти в период до 2035 года даже в высоком сценарии - в этом самом оптимистичном сценарии естественная убыль населения сохранится на всем промежутке времени, сократившись с 249,3 тыс. человек в 2020 году до 21,3 тыс. человек в 2035 году.
В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. Следующий демографический прогноз Росстат представит уже в 2021 году на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.