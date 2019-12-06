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Инвестиции, финансы

Сколько денег принес инвесторам 2019 год?

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«Нефть России», 27.12.19, Москва, 00:01    Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн. Какие факторы обеспечили такой выдающийся результат?
 
На начало года суммарная стоимость акций составляла чуть менее $70 трлн, а сейчас уже превысила $85 трлн.
 
Такой успех обеспечила в первую очередь, конечно, мягкая монетарная политика, а также развитие геополитической ситуации в мире.
 
Большинство центробанков смягчали свою политику, только Федеральная резервная система снизила ставку трижды, а Европейский центральный банк еще больше снизил и без того отрицательные ставки.
 
Неопределенность с выходом Великобритании из Евросоюза под конец года начала обретать ясные очертания, что позитивно сыграло на настроениях инвесторов.
 
Что касается торговых фронтов Соединенных Штатов, то здесь была заключена сделка с соседними странами, а под конец года, наконец, было достигнуто соглашение по первой части сделки с Китаем. Оно, правда, пока не подписано, но рынок не сомневается в успехе.
 
Стоит сказать, что рост наблюдался почти на всех площадках, но особняком, безусловно, выступал американский рынок акций: S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 выросли более чем на 20%.
 
Для отдельных бумаг этот год и вовсе стал выдающимся. Рост капитализации Apple составил около 80%, Facebook подорожала на 57%, и эти бумаги во многом задавали настроение и тянули за собой индексы.
 
Стоит добавить, что и на российском рынке царил оптимизм. Рублевые индекс Мосбиржи несколько раз обновлял исторические максимумы, а валютный индекс РТС вернулся к максимума с 2013 г.
 
Свою роль, безусловно, сыграло и ралли рубля. Российская валюта укрепляется с начала года практически без остановки.
 
На долговом рынке также события развивались исключительно позитивно.
 
Доходности гособлигаций неумолимо шли вниз, а индекс ОФЗ многократно обновлял максимумы за все время наблюдений.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562418/

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Сколько денег принес инвесторам 2019 год?

«Нефть России», 27.12.19, Москва, 00:01   Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн. Какие факторы обеспечили такой выдающийся результат?
 
На начало года суммарная стоимость акций составляла чуть менее $70 трлн, а сейчас уже превысила $85 трлн.
 
Такой успех обеспечила в первую очередь, конечно, мягкая монетарная политика, а также развитие геополитической ситуации в мире.
 
Большинство центробанков смягчали свою политику, только Федеральная резервная система снизила ставку трижды, а Европейский центральный банк еще больше снизил и без того отрицательные ставки.
 
Неопределенность с выходом Великобритании из Евросоюза под конец года начала обретать ясные очертания, что позитивно сыграло на настроениях инвесторов.
 
Что касается торговых фронтов Соединенных Штатов, то здесь была заключена сделка с соседними странами, а под конец года, наконец, было достигнуто соглашение по первой части сделки с Китаем. Оно, правда, пока не подписано, но рынок не сомневается в успехе.
 
Стоит сказать, что рост наблюдался почти на всех площадках, но особняком, безусловно, выступал американский рынок акций: S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 выросли более чем на 20%.
 
Для отдельных бумаг этот год и вовсе стал выдающимся. Рост капитализации Apple составил около 80%, Facebook подорожала на 57%, и эти бумаги во многом задавали настроение и тянули за собой индексы.
 
Стоит добавить, что и на российском рынке царил оптимизм. Рублевые индекс Мосбиржи несколько раз обновлял исторические максимумы, а валютный индекс РТС вернулся к максимума с 2013 г.
 
Свою роль, безусловно, сыграло и ралли рубля. Российская валюта укрепляется с начала года практически без остановки.
 
На долговом рынке также события развивались исключительно позитивно.
 
Доходности гособлигаций неумолимо шли вниз, а индекс ОФЗ многократно обновлял максимумы за все время наблюдений.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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