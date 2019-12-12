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Россия через несколько дней начнет поставки газа по "Турецкому потоку"
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«Нефть России», 26.12.19, Москва, 16:49 Поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнут через несколько дней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Церемония торжественного открытия "Турецкого потока" пройдет 8 января в Стамбуле при участии президентов России и Турции. "Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток", и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2", - отметил Миллер, сообщает РИА "Новости".
"Новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона и помогут Европе в достижении экологических целей", - подчеркнул Миллер.
"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.