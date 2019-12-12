«Нефть России», 26.12.19, Москва, 15:43 Nord Stream 2 может достроить трубопровод "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. В течение нескольких месяцев в России будет проведена соответствующая организационная работа. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.



"Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - сказал он.



Сенат Конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ.



По словам Новака, это решение откладывает сроки реализации проекта на несколько месяцев, при этом министр уверен, что "Северный поток - 2" будет точно достроен в 2020 году. "Этот проект на несколько месяцев просто дольше будет реализован, чем изначально это планировалось. Я думаю, что в 2020 году точно будет газопровод введен в эксплуатацию", - отметил он.



По словам министра, Nord Stream 2 осталось построить меньше 160 км, потому что основная доля работ была уже произведена, сейчас проект на 94% реализован по укладке подводной части.



"И я уверен, что независимо от того, какое решение примет для себя Allseas, то есть компания-подрядчик, у нас есть все возможности для того, чтобы этот проект закончить!" - подчеркнул Новак.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562416/ Источник: "ТАСС" ← ЦБ: оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре выросла до 9,4% Россия через несколько дней начнет поставки газа по "Турецкому потоку" → Новости net.finam.ru