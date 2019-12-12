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Газопроводы

Новак заявил, что "Северный поток - 2" могут достроить без зарубежных подрядчиков

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«Нефть России», 26.12.19, Москва, 15:43     Nord Stream 2 может достроить трубопровод "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. В течение нескольких месяцев в России будет проведена соответствующая организационная работа. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.
 
"Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - сказал он.
 
Сенат Конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ.
 
По словам Новака, это решение откладывает сроки реализации проекта на несколько месяцев, при этом министр уверен, что "Северный поток - 2" будет точно достроен в 2020 году. "Этот проект на несколько месяцев просто дольше будет реализован, чем изначально это планировалось. Я думаю, что в 2020 году точно будет газопровод введен в эксплуатацию", - отметил он.
 
По словам министра, Nord Stream 2 осталось построить меньше 160 км, потому что основная доля работ была уже произведена, сейчас проект на 94% реализован по укладке подводной части.
 
"И я уверен, что независимо от того, какое решение примет для себя Allseas, то есть компания-подрядчик, у нас есть все возможности для того, чтобы этот проект закончить!" - подчеркнул Новак.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562416/

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Новак заявил, что "Северный поток - 2" могут достроить без зарубежных подрядчиков

«Нефть России», 26.12.19, Москва, 15:43    Nord Stream 2 может достроить трубопровод "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. В течение нескольких месяцев в России будет проведена соответствующая организационная работа. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.
 
"Если Allseas не сможет в рамках разъяснений Минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - сказал он.
 
Сенат Конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ.
 
По словам Новака, это решение откладывает сроки реализации проекта на несколько месяцев, при этом министр уверен, что "Северный поток - 2" будет точно достроен в 2020 году. "Этот проект на несколько месяцев просто дольше будет реализован, чем изначально это планировалось. Я думаю, что в 2020 году точно будет газопровод введен в эксплуатацию", - отметил он.
 
По словам министра, Nord Stream 2 осталось построить меньше 160 км, потому что основная доля работ была уже произведена, сейчас проект на 94% реализован по укладке подводной части.
 
"И я уверен, что независимо от того, какое решение примет для себя Allseas, то есть компания-подрядчик, у нас есть все возможности для того, чтобы этот проект закончить!" - подчеркнул Новак.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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