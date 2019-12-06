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Инвестиции, финансы

ЦБ: оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре выросла до 9,4%

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«Нефть России», 26.12.19, Москва, 15:35     Медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в декабре увеличилась до 9,4% с 8,7% в ноябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".
"Согласно опросу, проводимому ООО "инФОМ" по заказу Банка России, в декабре 2019 года медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев увеличилась до уровня октября текущего года, составив 9,4% (+0,7 п.п.)", - сказано в комментарии.
 
Медианная оценка ожидаемой в ближайший год инфляции также повысилась после снижения в течение предыдущих четырех месяцев - до 9% с 8,3%. Отмечается, что в последний раз колебания такого масштаба наблюдались в феврале 2017 года.
 
Оценки месячного роста цен в декабре практически не изменились по сравнению с ноябрем. В декабре респонденты, как правило, больше говорили о значительном росте цен на наиболее часто покупаемые товары и услуги, в том числе молочные продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги, рыбу, бензин, яйца, сыр, колбасы, фрукты и овощи.
 
Анализ по медианной оценке строится на основе выбора респондентами того или иного числового интервала, в котором находится или будет находиться инфляция. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 г., когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562415/

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ЦБ: оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре выросла до 9,4%

«Нефть России», 26.12.19, Москва, 15:35    Медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в декабре увеличилась до 9,4% с 8,7% в ноябре, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".
"Согласно опросу, проводимому ООО "инФОМ" по заказу Банка России, в декабре 2019 года медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев увеличилась до уровня октября текущего года, составив 9,4% (+0,7 п.п.)", - сказано в комментарии.
 
Медианная оценка ожидаемой в ближайший год инфляции также повысилась после снижения в течение предыдущих четырех месяцев - до 9% с 8,3%. Отмечается, что в последний раз колебания такого масштаба наблюдались в феврале 2017 года.
 
Оценки месячного роста цен в декабре практически не изменились по сравнению с ноябрем. В декабре респонденты, как правило, больше говорили о значительном росте цен на наиболее часто покупаемые товары и услуги, в том числе молочные продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги, рыбу, бензин, яйца, сыр, колбасы, фрукты и овощи.
 
Анализ по медианной оценке строится на основе выбора респондентами того или иного числового интервала, в котором находится или будет находиться инфляция. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 г., когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.
 


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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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