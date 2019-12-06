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Золото снова дороже $1500: готовится к новому рывку
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«Нефть России», 26.12.19, Москва, 00:35 Цена на золото снова вернулась выше отметки $1500 за унцию. Похоже, пауза в ралли драгоценных металлов завершена, и впереди еще один мощный рывок.
Дорожает в последние дни не только золото, но и другие драгметаллы. Прежде всего стоит обратить внимание на серебро: темпы роста цены серебра значительно превосходят темпы удорожания золота.
Отношение цены золота к серебру часто использовалось как индикатор риск. Нахождение значения выше 75 пунктов указывало на повышенные риски инвестирования в рисковые активы и предвещало падение фондовых индексов.
Впрочем, в этом году вмешательство центробанков было настолько существенным, что этот индикатор не сработал. Во всяком случае пока.
Добавим также, что последний раз золото стоило так дорого в момент объявления о соглашении по первой части сделки между США и Китаем.
Возвращаясь к серебру, стоит сказать, что котировки сейчас пробили 100-дневную среднюю, что открывает возможность для дальнейшего движения наверх.
Еще один драгоценный металл, который заслуживает внимания, - палладий. Он показал фантастическую динамику в этом году и является без преувеличения самым драгоценным.
Правда, в последние дни на рынке палладия наблюдается снижение, но, учитывая, как сильно выросли котировки, это пока всего лишь небольшая коррекция.
Ранее "Вести. Экономика" писали, что многие эксперты привыкли связывать динамику золота и других драгоценных металлов со стоимостью золота, но при рассмотрении долгосрочных трендов становится ясно, что это не совсем так.
В этом году, к слову, доллар не показал существенной динамики, тогда как драгоценные металлы существенно выросли в цене.
Отметим также, что, несмотря на рост аппетитов к риску и активные вливания ликвидности со стороны ФРС, золото не стало дешеветь, как можно было ожидать. Это еще раз подтверждает силу тренда и говорит о том, что крупные инвесторы все меньше доверяют самым могущественным центробанкам и стараются диверсифицировать свои активы.