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Силуанов заявил о необходимости вкладывать ФНБ в золото
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«Нефть России», 26.12.19, Москва, 00:04 Минфин подготовил предложения по новой структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ): вложения в золото в перспективе более устойчивы, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Минфин подготовил предложения по новой структуре ФНБ, вложения будут максимально приближены к тем, которые существуют у ЦБ. Ведется дискуссия, вкладывать ли деньги ФНБ в золото и драгметаллы. Есть много сторонников и противников. Министерство финансов пока не предполагает вложений в драгметаллы", - сказал Силуанов.
"Все-таки вложения в золотые активы, активы, обеспеченные металлами, они хотя и менее быстро ликвидны, чем финансовые активы, но в перспективе более устойчивы. Моя точка зрения, что золото вполне могло бы присутствовать при вложении резервных денег", - пояснил министр, которого цитирует Reuters.
Министр отказался озвучивать предлагаемую новую структуру резервов, так как Минфин пока не внес предложения в правительство.
Ранее представители Минфина заявляли о планах в 2020 г. изменить валютную структуру ФНБ, сократив долю доллара США в пользу роста вложений в евро, юани и другие резервные валюты, и называли геополитические риски одним из ключевых факторов планируемых изменений.
По данным ЦБР, на 31 марта 2019 г. в структуре золотовалютных резервов доля евро составляла 30,3%, доллара США - 23,6%, китайского юаня - 14,2%, британского фунта - 6,6%, прочих валютах (японская иена, канадский и австралийский доллары) - 7,1%.
Как сообщали "Вести.Экономика", запасы монетарного золота в международных резервах России в ноябре 2019 г. выросли на 0,41% (рост на 9,33 тонны) и на 1 декабря составляли 72,7 млн унций (2261,223 тонны) согласно данным Банка России.
В январе-октябре регулятор уже закупил 139,96 тонны золота, таким образом за 11 месяцев 2019 г. уже закуплено в золотовалютные резервы 149,29 тонны монетарного золота.
Стоимость золота в резервах за ноябрь несколько снизилась - на 1,86% до $105,896 млрд на 1 декабря 2019 г. со $107,903 млрд на 1 ноября. Доля золота в международных резервах также снизилась - до 19,54% с 19,95%.
Банк России в течение 2018 г., так же как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы в золоте выросли на 14,89% (+273,715 тонны) и на 1 января 2019 г. составляли 67,9 млн унций (2111,93 тонны).
Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 г. запасы золота составляли 402 тонны, 2008 г. - 450 тонн, 2009 г. - 519 тонн, 2010 г. - 637,6 тонны, 2011 г. - 789,9 тонны, 2012 г. - 883,2 тонны, 2013 г. - 958 тонн, 2014 г. - 1036 тонн, 2015 г. - 1207 тонн, 2016 г. - 1415,2 тонны, на начало 2017 г. - 1614,3 тонны.
За 2017 г. запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (рост на 223,95 тонны) и на 1 января 2018 г. составляли 59,1 млн унций (1838,22 тонны).
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/130572