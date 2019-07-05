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Политика

Путин допустил изменение Конституции для создания единой системы власти

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«Нефть России», 25.12.19, Москва, 00:38    Основополагающие элементы российской Конституции менять не нужно, но можно подумать над изменениями, направленными на совершенствование системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
 
"По Конституции я уже высказывался. Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, и Конституцию лучше не менять", - сказал он на встрече с руководством Федерального собрания РФ.
 
В то же время, продолжил Путин, "какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и ставит какие-то задачи, которые, как мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому". В качестве примера глава государства привел взаимодействие между муниципальными и государственными органами власти.
 
"У нас должна быть создана единая система публичной власти. Об этом тоже нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований", - пояснил он.
 
Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к Путину, выразил мнение, что Основной закон страны должен соответствовать уровню развития общества и "поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны". По его словам, "это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной думе, но и местного самоуправления".
 
В июля в "Российской газете" была опубликована статья Володина, в которой он предложил внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия парламента и усиливающие его контроль над деятельностью правительства. В частности, Володин предлагал прописать в Конституции участие Госдумы в формировании кабинета министров.
 
Ранее в ходе пресс-конференции Путина 19 декабря также зашла речь о возможности изменения Конституции. Тогда президент РФ заявил, что можно обсудить исключение оговорки "подряд" в части президентских сроков.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562406/

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Путин допустил изменение Конституции для создания единой системы власти

«Нефть России», 25.12.19, Москва, 00:38   Основополагающие элементы российской Конституции менять не нужно, но можно подумать над изменениями, направленными на совершенствование системы взаимодействия между муниципальными и государственными органами власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
 
"По Конституции я уже высказывался. Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать, и Конституцию лучше не менять", - сказал он на встрече с руководством Федерального собрания РФ.
 
В то же время, продолжил Путин, "какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и ставит какие-то задачи, которые, как мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому". В качестве примера глава государства привел взаимодействие между муниципальными и государственными органами власти.
 
"У нас должна быть создана единая система публичной власти. Об этом тоже нужно подумать, конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований", - пояснил он.
 
Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к Путину, выразил мнение, что Основной закон страны должен соответствовать уровню развития общества и "поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны". По его словам, "это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной думе, но и местного самоуправления".
 
В июля в "Российской газете" была опубликована статья Володина, в которой он предложил внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия парламента и усиливающие его контроль над деятельностью правительства. В частности, Володин предлагал прописать в Конституции участие Госдумы в формировании кабинета министров.
 
Ранее в ходе пресс-конференции Путина 19 декабря также зашла речь о возможности изменения Конституции. Тогда президент РФ заявил, что можно обсудить исключение оговорки "подряд" в части президентских сроков.
 


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