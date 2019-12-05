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Газопроводы

Китай мог бы помочь достроить "Северный поток – 2", считает эксперт

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«Нефть России», 25.12.19, Москва, 00:00    Вопреки санкциям США против "Северного потока – 2", у "Газпрома" все еще есть способы завершить строительство проекта, например, обратиться за помощью к Китаю или другим сдержанным по отношению к санкциям странам, пишет аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов в своей авторской статье, опубликованной Московским центром Карнеги.
 
"Конечно, в мире совсем немного инжиниринговых компаний, предоставляющих аналогичные услуги... Но они есть. Проблема для "Газпрома" тут скорее в том, что почти все компании-конкуренты и трубоукладчики зарегистрированы в связанных с Западом юрисдикциях, а не в странах-изгоях, для которых дополнительные американские санкции не стали бы чем-то из ряда вон выходящим", - пишет эксперт.
 
По его словам, компании, строящие морские газопроводы, в основном находятся в странах с традиционно сильной морской нефтегазодобычей. Речь идет о США, Великобритании, Нидерландах, Румынии, есть менее привязанные к национальной нефтегазовой промышленности компании из Италии, Франции, Швейцарии, есть восточный сектор с фирмами из ОАЭ, Малайзии, Китая, есть трубоукладчик даже в обложенном американскими санкциями Иране.
 
"И в России имеются такие суда: как минимум, это собственное судно "Газпрома" "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки, и трубоукладочная баржа Fortuna компании МРТС ("Межрегионтрубопроводстрой" - ред.), стоящая в порту Мукран на острове Рюген", - отмечает он.
 
Однако Fortuna, которая ранее уже участвовала в строительстве "Северного потока-2", не подходит для датского участка проекта по техническим требованиям регулятора. "Поэтому "Газпрому" придется или пригнать с Дальнего Востока собственное судно, или обратиться за помощью, например к китайским компаниям, которые более сдержанно относятся к санкционным угрозам со стороны США", - пишет эксперт.
 
Впрочем, пишет эксперт, подходящее судно можно попробовать купить через цепочку фирм – как в свое время в СССР в условиях санкций США удалось осуществить сделку "газ – трубы" или поставить в страну финские глубоководные аппараты. "Да, это дорого: судно-трубоукладчик может стоить и 300 миллионов долларов, и даже 500 миллионов. Но ржавеющая в водах Балтики труба финансово, репутационно да и символически гораздо хуже", - заключает он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562405/

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Китай мог бы помочь достроить "Северный поток – 2", считает эксперт

«Нефть России», 25.12.19, Москва, 00:00   Вопреки санкциям США против "Северного потока – 2", у "Газпрома" все еще есть способы завершить строительство проекта, например, обратиться за помощью к Китаю или другим сдержанным по отношению к санкциям странам, пишет аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов в своей авторской статье, опубликованной Московским центром Карнеги.
 
"Конечно, в мире совсем немного инжиниринговых компаний, предоставляющих аналогичные услуги... Но они есть. Проблема для "Газпрома" тут скорее в том, что почти все компании-конкуренты и трубоукладчики зарегистрированы в связанных с Западом юрисдикциях, а не в странах-изгоях, для которых дополнительные американские санкции не стали бы чем-то из ряда вон выходящим", - пишет эксперт.
 
По его словам, компании, строящие морские газопроводы, в основном находятся в странах с традиционно сильной морской нефтегазодобычей. Речь идет о США, Великобритании, Нидерландах, Румынии, есть менее привязанные к национальной нефтегазовой промышленности компании из Италии, Франции, Швейцарии, есть восточный сектор с фирмами из ОАЭ, Малайзии, Китая, есть трубоукладчик даже в обложенном американскими санкциями Иране.
 
"И в России имеются такие суда: как минимум, это собственное судно "Газпрома" "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки, и трубоукладочная баржа Fortuna компании МРТС ("Межрегионтрубопроводстрой" - ред.), стоящая в порту Мукран на острове Рюген", - отмечает он.
 
Однако Fortuna, которая ранее уже участвовала в строительстве "Северного потока-2", не подходит для датского участка проекта по техническим требованиям регулятора. "Поэтому "Газпрому" придется или пригнать с Дальнего Востока собственное судно, или обратиться за помощью, например к китайским компаниям, которые более сдержанно относятся к санкционным угрозам со стороны США", - пишет эксперт.
 
Впрочем, пишет эксперт, подходящее судно можно попробовать купить через цепочку фирм – как в свое время в СССР в условиях санкций США удалось осуществить сделку "газ – трубы" или поставить в страну финские глубоководные аппараты. "Да, это дорого: судно-трубоукладчик может стоить и 300 миллионов долларов, и даже 500 миллионов. Но ржавеющая в водах Балтики труба финансово, репутационно да и символически гораздо хуже", - заключает он.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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