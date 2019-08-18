«Нефть России», 24.12.19, Москва, 16:57 "Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.



"Общий объем привлекаемого финансирования - €11,4 млрд. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка. Заемщиком выступает "Газпром переработка Благовещенск", - отмечается в сообщении.



14 европейских и японских банков совокупно выделят до €3,66 млрд сроком на 17 лет и €1 млрд сроком на 15 лет. Три китайских банка откроют кредитную линию на €3,4 млрд сроком на 15 лет.



Российские организации - Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, банк "Открытие" и госкорпорация "ВЭБ.РФ" - предоставляют мультивалютные кредитные линии в общем объеме €1,08 млрд и 170 млрд рублей. В частности, ВЭБ.РФ выделит до €500 млн.





В "Газпроме" подчеркнули, что по объему финансирования эта сделка - "беспрецедентная в истории "Газпрома" и одно из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет".



По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, Амурский ГПЗ станет одним из самых мощных газоперерабатывающих заводов в мире. "Его строительство идет полным ходом - на сегодняшний день проект готов уже на 54%", - добавил он.



Амурский ГПЗ

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год.



На завод будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы. Переработанный газ будет поставляться в Китай.



Первые две линии завода введут в эксплуатацию в 2021 году. Остальные четыре будут запускать поэтапно до конца 2024 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562404/ Источник: "ТАСС" ← Глава ОСК заявил о готовности построить трубоукладчик для "Северного потока 2" Новости net.finam.ru