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Глава ОСК заявил о готовности построить трубоукладчик для "Северного потока 2"
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«Нефть России», 24.12.19, Москва, 16:50 Трубоукладчик для газопровода "Северный поток 2" можно построить в России, на проектировку судна уйдет полтора-два года, на строительство - от трех до четырех, заявил каналу "Россия 24" президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
"К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года и где-то полтора-два года проектировали", - сказал он.
21 декабря трубоукладчик проекта швейцарская компания Allseas приостановила строительство газопровода, поскольку 20 сентября президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США с положением о санкциях для компаний-участниц "Северного потока-2". Санкции могут коснуться компаний, участвующих в строительстве газопровода, и их руководителей.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции на проекте скажутся незначительно и его все же достроят за несколько месяцев. Сдвиг сроков запуска газопровода он назвал не катастрофичным. Ранее сообщалось, что газопровод достроен на 93%.