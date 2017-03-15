«Нефть России», 24.12.19, Москва, 16:50 Трубоукладчик для газопровода "Северный поток 2" можно построить в России, на проектировку судна уйдет полтора-два года, на строительство - от трех до четырех, заявил каналу "Россия 24" президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.



"К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся. Хотя напомню, что ледокол "Ленин" построили за три года и где-то полтора-два года проектировали", - сказал он.



21 декабря трубоукладчик проекта швейцарская компания Allseas приостановила строительство газопровода, поскольку 20 сентября президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США с положением о санкциях для компаний-участниц "Северного потока-2". Санкции могут коснуться компаний, участвующих в строительстве газопровода, и их руководителей.



Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции на проекте скажутся незначительно и его все же достроят за несколько месяцев. Сдвиг сроков запуска газопровода он назвал не катастрофичным. Ранее сообщалось, что газопровод достроен на 93%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562403/ Источник: Interfax ← Что будет с ценами на нефть в 2020 году? "Газпром" привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ → Новости net.finam.ru