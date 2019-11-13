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Прогнозы

Что будет с ценами на нефть в 2020 году?

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«Нефть России», 24.12.19, Москва, 16:04     Этот год не принес рынку нефти важных сюрпризов. Цены выросли, однако большую часть времени торговались в диапазоне. Каким будет следующий год и какие прогнозы дают эксперты?
 
Цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 г., так как сокращения добычи ОПЕК+ будут уравновешены ростом производства нефти в других странах, а перспективы спроса неясны, отмечают аналитики.
 
Аналитики прогнозируют удорожание нефти в середине года на фоне роста спроса со стороны развивающихся стран и сокращений ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых коммерческих запасов сырья, пишет Bloomberg.
 
Саудовская Аравия удивила рынок в начале декабря обещанием сократить добычу сверх обязательств, и это, наряду с признаками оттепели в торговых отношениях США и Китая, которая может способствовать усилению спроса, побудило некоторых ведущих аналитиков пересмотреть прогнозы цен в сторону повышения.
 
Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз цены Brent до $63 с $60 за баррель, следует из обзора аналитиков, в том числе Дамьена Курвалена и Джеффа Карри.
 
Стратегия ОПЕК сулит более сбалансированную, чем ожидалось ранее, динамику коммерческих запасов, особенно в первой половине 2020 г., писали они.
 
Средняя цена сорта West Texas Intermediate в 2020 г. составит $58,50 за баррель, свидетельствует медианная оценка, составленная агентством Bloomberg на основании изучения прогнозов аналитиков после встречи ОПЕК+ в начале декабря.
 
Сейчас WTI торгуется на уровне около $60, а средняя цена с начала года составляет $56,95. Нефть Brent в следующем году может стоить в среднем $64,25 за баррель, следует из прогнозов.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562402/

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Что будет с ценами на нефть в 2020 году?

«Нефть России», 24.12.19, Москва, 16:04    Этот год не принес рынку нефти важных сюрпризов. Цены выросли, однако большую часть времени торговались в диапазоне. Каким будет следующий год и какие прогнозы дают эксперты?
 
Цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 г., так как сокращения добычи ОПЕК+ будут уравновешены ростом производства нефти в других странах, а перспективы спроса неясны, отмечают аналитики.
 
Аналитики прогнозируют удорожание нефти в середине года на фоне роста спроса со стороны развивающихся стран и сокращений ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых коммерческих запасов сырья, пишет Bloomberg.
 
Саудовская Аравия удивила рынок в начале декабря обещанием сократить добычу сверх обязательств, и это, наряду с признаками оттепели в торговых отношениях США и Китая, которая может способствовать усилению спроса, побудило некоторых ведущих аналитиков пересмотреть прогнозы цен в сторону повышения.
 
Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз цены Brent до $63 с $60 за баррель, следует из обзора аналитиков, в том числе Дамьена Курвалена и Джеффа Карри.
 
Стратегия ОПЕК сулит более сбалансированную, чем ожидалось ранее, динамику коммерческих запасов, особенно в первой половине 2020 г., писали они.
 
Средняя цена сорта West Texas Intermediate в 2020 г. составит $58,50 за баррель, свидетельствует медианная оценка, составленная агентством Bloomberg на основании изучения прогнозов аналитиков после встречи ОПЕК+ в начале декабря.
 
Сейчас WTI торгуется на уровне около $60, а средняя цена с начала года составляет $56,95. Нефть Brent в следующем году может стоить в среднем $64,25 за баррель, следует из прогнозов.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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