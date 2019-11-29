«Нефть России», 24.12.19, Москва, 15:55 На прошлой неделе СМИ сообщили о довольно странном явлении. Несмотря на то что ежемесячно центробанки вливали $100 млрд в электронные деньги для снижения волатильности и роста рынков, аналогичная сумма в физической валюте и драгоценных металлах исчезала буквально на глазах.



То есть банки увеличивают печать банкнот, которые затем исчезают с лица земли, и никто не знает, куда и почему они делись. Как отмечает WSJ, "центробанки играют в детективов, пытаясь разгадать эту загадку". Через несколько дней после выхода этих сообщений издание Fox Business отметило, что физические наличные на сумму почти $1,5 трлн пропали без вести, причем в основном они были выражены в банкнотах номиналом $100. Так что случилось с деньгами?



Чтобы разобраться в этой загадке, Лу Доббс из FOX Business обратился к министру финансов США Стивену Мнучину. И получил ответ: "Большинство из этих $100-х банкнот находятся в банковских хранилищах по всему миру".



Мнучин указал на отрицательные процентные ставки, которые заставляют людей делать солидные инвестиции в американские доллары.



"Доллар - это резервная валюта мира, всем нужны доллары. И причина, по которой все к этому стремятся, заключается в том, что США - безопасное место, в котором можно спокойно хранить и инвестировать ваши деньги, а также хранить свои активы… Интересно, что спрос на американскую валюту продолжает расти даже в мире, где набирает обороты цифровизация", - ответил он.



На самом деле, это неудивительно: растущий интерес к физическим активам, таким как бумажные доллары и золото, наряду с интересом к криптовалютам и другими валютными альтернативами просто подтверждает, что вера в искусственно левитирующие рынки подходит к переломному моменту. В то же время "самый обеспеченный 0,001% населения в мире" продолжает выводить свои доллары в секретные хранилища, несмотря на то что центробанки делают все возможное, чтобы уменьшить количество физической валюты в обращении и заменить ее на цифровую альтернативу, которую легко отследить.





Сейчас в обращении больше $100-х купюр, чем $1-х купюр, согласно данным ФРС. И как показатель того, насколько велик спрос на физические средства сбережения, рассмотрим вот это: с начала рецессии число банкнот с изображением Бенджамина Франклина выросло примерно вдвое.



В 2018 г. ФРБ Чикаго продемонстрировал взаимосвязь между низкими процентными ставками и высоким спросом на валюту, отметив, что рост спроса могут объяснить внешние факторы.



По оценкам банка, в прошлом году 80% всех $100-х банкнот были в обращении в зарубежных странах. Резиденты в других странах, особенно с нестабильной финансовой системой, часто используют банкноты как убежище. Однако исчезают не только доллары США.



Мало кого так интересует судьба исчезающей наличности, как немецкого центробанка: по данным Бундесбанка, в Германии накоплено более 150 млрд евро. Это привело к тому, что ЕЦБ и другие центробанки обратились за помощью к общественности.



"Все говорят, что не копят наличные, но деньги явно где-то хранятся", - отметил Хенк Эсселинк, глава отдела эмиссии и оборота в отделе управления валютой ЕЦБ.



"Люди прячут свои деньги повсюду", - отметил Свен Бертельманн, глава Национального аналитического центра Бундесбанка в Германии. Иногда люди закапывают банкноты в саду, где они начинают разлагаться, или прячут на чердаках, где их сгрызают мыши. "Люди постоянно хранят деньги в конверте и потом по ошибке их уничтожают. А мы осторожно берем банкноты пинцетом и собираем их, как мозаику", - сказал Бертельманн.



Центробанк Австралии говорит, что только четверть банкнот, находящихся в обращении, используются при повседневных операциях. До 8% наличных денег находятся в теневом секторе экономики (уклонение от уплаты налогов, незаконные платежи), при этом потеряно может быть до 10%. Это 7,6 млрд австралийских долларов ($5,2 млрд), которые "загадочным" образом исчезают в диванных подушках. Либо они считаются пропавшими без вести при "кораблекрушении", что позволяет избежать неудобных вопросов налоговиков.



Чаще всего, чтобы сохранить наличность, люди прячут ее в сейфах, под кроватями и за шкафом не только в Австралии, но и по всему миру, сказал Лоу глава РБА.



Чиновники Национального банка Швейцарии также обнаружили, что в 2000 г. объемы спрятанных в диване или за шкафом швейцарских франков резко выросли, вероятно, из-за страха заражения компьютерных систем, взрыва пузыря дот-комов, теракта 11 сентября и введения евро. Финансовый кризис 2007 г. заставил людей копить еще больше.



Между тем, на фоне надвигающегося финансового кризиса для некоторых стран, таких как Новая Зеландия, исчезновение наличности приобретает поистине национальные масштабы. В 2017 г. за границу была отправлена треть новых банкнот Новой Зеландии, четырьмя годами ранее — 6%. Это произошло, когда туризм стал основным источником дохода, обогнав молочную промышленность. Чиновники начали размышлять о роли валютного обмена, особенно в Азии.



Банк мог определить местонахождение только 25% наличных денег Новой Зеландии, остальные 75% просто исчезли.



"Мы находимся в одной лодке со многими другими центробанками. Мы не можем объяснить, почему запасы наличности растут и где они находятся", - сказал Кристиан Хоксби, помощник управляющего Резервного банка Новой Зеландии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562401/ Источник: Вести ← Связь золота с долларом: миф или реальность? Что будет с ценами на нефть в 2020 году? → Новости net.finam.ru