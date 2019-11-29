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Инвестиции, финансы

Связь золота с долларом: миф или реальность?

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«Нефть России», 24.12.19, Москва, 15:43    Многие эксперты уверены, что между золотом и долларом США есть сильная обратная корреляция. Так ли это на самом деле?
 
В большинстве случаев эти два актива действительно движутся в противоположных направлениях, однако, как будет показано на графике ниже, сила этих движений имеет абсолютно случайный характер.
 
Так, например, в период с 1995 по 2005 гг. мощный скачок индекса доллара привел лишь к сравнительно небольшому снижению цены на золото.
 
Затем, в период с 2005 по 2012 гг. золото продолжало дорожать независимо от того, что как вел себя доллар. В итоге мы увидели существенное удорожание доллара при сравнительно небольшом изменении индекса американской валюты.
 
Более того, при нынешней стоимости доллара золото стоило в разные отрезки времени $450, $380, $1080 и $1480.
 
Некоторые наблюдатели утверждают, что на самом деле есть корреляция между ценой на золото и динамикой индекса S&P 500. Но это утверждение также ошибочно.
 

Судя по всему, эти аналитики просто используют при наблюдении краткосрочные графики, но на длинной дистанции корреляции нет.
 
Стоит добавить, что в последнее время золото пользуется спросом на фоне падения доверия к крупнейшим центральным банкам. Многие, правда, считают, что Федеральная резервная система держит все под контролем.
 
Однако недавние события на рынке РЕПО и срочный запуск программы QE, которую американский регулятор просит не называть QE, является подтверждением того, что ФРС контролирует далеко не все сегменты финансового рынка и покупка золота в данном случае действительно выглядит целесообразной.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562400/

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Связь золота с долларом: миф или реальность?

«Нефть России», 24.12.19, Москва, 15:43   Многие эксперты уверены, что между золотом и долларом США есть сильная обратная корреляция. Так ли это на самом деле?
 
В большинстве случаев эти два актива действительно движутся в противоположных направлениях, однако, как будет показано на графике ниже, сила этих движений имеет абсолютно случайный характер.
 
Так, например, в период с 1995 по 2005 гг. мощный скачок индекса доллара привел лишь к сравнительно небольшому снижению цены на золото.
 
Затем, в период с 2005 по 2012 гг. золото продолжало дорожать независимо от того, что как вел себя доллар. В итоге мы увидели существенное удорожание доллара при сравнительно небольшом изменении индекса американской валюты.
 
Более того, при нынешней стоимости доллара золото стоило в разные отрезки времени $450, $380, $1080 и $1480.
 
Некоторые наблюдатели утверждают, что на самом деле есть корреляция между ценой на золото и динамикой индекса S&P 500. Но это утверждение также ошибочно.
 

Судя по всему, эти аналитики просто используют при наблюдении краткосрочные графики, но на длинной дистанции корреляции нет.
 
Стоит добавить, что в последнее время золото пользуется спросом на фоне падения доверия к крупнейшим центральным банкам. Многие, правда, считают, что Федеральная резервная система держит все под контролем.
 
Однако недавние события на рынке РЕПО и срочный запуск программы QE, которую американский регулятор просит не называть QE, является подтверждением того, что ФРС контролирует далеко не все сегменты финансового рынка и покупка золота в данном случае действительно выглядит целесообразной.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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