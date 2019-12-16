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Украина и газ

AP: помощники адвоката Трампа предлагали увеличить поставки газа из США на Украину

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«Нефть России», 24.12.19, Москва, 00:51    Предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас, которые, предположительно, выполняли на Украине поручения адвоката президента США Рудольфа Джулиани, предлагали директору по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрею Фаворову свое содействие в наращивании поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу для регазификации и перекачки по трубопроводу на Украину. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Фаворова и собственные источники.
 
Согласно публикации, Фруман и Парнас в личных беседах с Фаворовым неоднократно говорили о необходимости увеличения поставок СПГ из США на Украину, утверждая, что для этого требуется добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве и заменить Андрея Коболева на посту главы "Нафтогаза". Коболев вызывал недовольство тем, что считался якобы марионеткой Джорджа Сороса, а Йованович активно защищала главу "Нафтогаза" и возражала против ограничения независимости наблюдательного совета этой украинской компании. Фаворов утверждал, что отказался занимать пост главы "Нафтогаза" и с сомнением воспринял слова Фрумана и Парнаса, хотя был вынужден отнестись к ним более серьезно после увольнения американского посла на Украине.
 
"На Украине считалось, что Коболев едва держится на своем месте, а Йованович защищает его, при этом частные лица предлагают мне стать главой компании", - пояснил Фаворов. "Парень в марте заявляет, что снимет Йованович, и ее отстраняют в мае. Это определенно обращает на себя внимание", - добавил он, говоря о Джулиани.
 
Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского, поэтому показания, которые Йованович давала в Конгрессе США, касались периода, когда у власти находился предшественник Зеленского - Петр Порошенко.
 
Джулиани, отвечая на вопросы AP, отрицал какое-либо отношение к планам Фрумана и Парнаса в области поставок СПГ на Украину. "Я не причастен к сделке. Ни как партнер, ни как консультант", - написал в СМС-сообщении адвокат Трампа.
 
Две апрельские встречи
По данным источников AP, директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" провел с двумя бизнесменами, которые подчеркивали свое знакомство с адвокатом Трампа, две встречи в Вашингтоне 30 апреля. В первой из них, состоявшейся в одном из ресторанов, также участвовал миллиардер Гарри Сарджент, разбогатевший на нефти и судовых перевозках, включая транспортировку авиагорючего для ВС США в Ираке. Адвокат Сарджента Крис Кайс, отвечая на запрос AP, охарактеризовал эту встречу как "общественный ланч", участники которого обсуждали в основном вопросы обеспечения Украины энергоносителями и содержание встреч с официальными лицами в Вашингтоне.
 
Согласно публикации, во второй встрече, прошедшей в столичном отеле Трампа, участвовали Фаворов, Коболев, Джефф Миллер и Томми Хикс-младший. Миллер был советником Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь текущего года был министром энергетики США, а Хикс является одним из председателей Национального комитета Республиканской партии США и входит в число приятелей сына американского президента Дональда Трампа - младшего. По данным AP, Миллер занимается лоббированием интересов нефтегазовых компаний, а Хикс специализируется на инвестициях в подобные частные предприятия.
 
По данным источников агентства, на второй встрече стороны перешли к обсуждению таких практических вопросов, как объемы и цены будущих поставок американского СПГ на Украину. Представители "Нафтогаза" обратили внимание собеседников на то, что для прокачки регазифицированного сжиженного газа в предложенных объемах придется увеличивать мощность имеющихся трубопроводов. Парнас и Фруман, как явствует из публикации, обещали урегулировать эту проблему через члена руководства компании - оператора газопровода между Польшей и Украиной. Название компании и имя ее руководителя не приводятся.
 
Один из источников агентства уточняет, что Миллер пришел на встречу только из-за того, что Парнас обещал познакомить его с потенциальными новыми клиентами. Лоббист якобы прекратил разговор, как только выяснилось, что собеседники прибыли с Украины. Миллер объяснил, что берется представлять интересы только американских компаний.
 
AP указывает на рост интереса американского бизнеса к Киеву после инаугурации президента Зеленского и напоминает в связи с этим, что 29 августа Польша, США и Украина подписали в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
 
Существующий в Польше газопорт в Свиноуйсьце позволяет стране получать СПГ, купленный в любой точке мира, морским путем. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. Пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ у Катара и США. До конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров в год.
 
Скандал в Вашингтоне
В октябре Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.
 
Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.
 
Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562399/

Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС
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00:51 · AP: помощники адвоката Трампа предлагали увеличить поставки газа из США на Украину
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AP: помощники адвоката Трампа предлагали увеличить поставки газа из США на Украину

«Нефть России», 24.12.19, Москва, 00:51   Предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас, которые, предположительно, выполняли на Украине поручения адвоката президента США Рудольфа Джулиани, предлагали директору по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрею Фаворову свое содействие в наращивании поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу для регазификации и перекачки по трубопроводу на Украину. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Фаворова и собственные источники.
 
Согласно публикации, Фруман и Парнас в личных беседах с Фаворовым неоднократно говорили о необходимости увеличения поставок СПГ из США на Украину, утверждая, что для этого требуется добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве и заменить Андрея Коболева на посту главы "Нафтогаза". Коболев вызывал недовольство тем, что считался якобы марионеткой Джорджа Сороса, а Йованович активно защищала главу "Нафтогаза" и возражала против ограничения независимости наблюдательного совета этой украинской компании. Фаворов утверждал, что отказался занимать пост главы "Нафтогаза" и с сомнением воспринял слова Фрумана и Парнаса, хотя был вынужден отнестись к ним более серьезно после увольнения американского посла на Украине.
 
"На Украине считалось, что Коболев едва держится на своем месте, а Йованович защищает его, при этом частные лица предлагают мне стать главой компании", - пояснил Фаворов. "Парень в марте заявляет, что снимет Йованович, и ее отстраняют в мае. Это определенно обращает на себя внимание", - добавил он, говоря о Джулиани.
 
Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского, поэтому показания, которые Йованович давала в Конгрессе США, касались периода, когда у власти находился предшественник Зеленского - Петр Порошенко.
 
Джулиани, отвечая на вопросы AP, отрицал какое-либо отношение к планам Фрумана и Парнаса в области поставок СПГ на Украину. "Я не причастен к сделке. Ни как партнер, ни как консультант", - написал в СМС-сообщении адвокат Трампа.
 
Две апрельские встречи
По данным источников AP, директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" провел с двумя бизнесменами, которые подчеркивали свое знакомство с адвокатом Трампа, две встречи в Вашингтоне 30 апреля. В первой из них, состоявшейся в одном из ресторанов, также участвовал миллиардер Гарри Сарджент, разбогатевший на нефти и судовых перевозках, включая транспортировку авиагорючего для ВС США в Ираке. Адвокат Сарджента Крис Кайс, отвечая на запрос AP, охарактеризовал эту встречу как "общественный ланч", участники которого обсуждали в основном вопросы обеспечения Украины энергоносителями и содержание встреч с официальными лицами в Вашингтоне.
 
Согласно публикации, во второй встрече, прошедшей в столичном отеле Трампа, участвовали Фаворов, Коболев, Джефф Миллер и Томми Хикс-младший. Миллер был советником Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь текущего года был министром энергетики США, а Хикс является одним из председателей Национального комитета Республиканской партии США и входит в число приятелей сына американского президента Дональда Трампа - младшего. По данным AP, Миллер занимается лоббированием интересов нефтегазовых компаний, а Хикс специализируется на инвестициях в подобные частные предприятия.
 
По данным источников агентства, на второй встрече стороны перешли к обсуждению таких практических вопросов, как объемы и цены будущих поставок американского СПГ на Украину. Представители "Нафтогаза" обратили внимание собеседников на то, что для прокачки регазифицированного сжиженного газа в предложенных объемах придется увеличивать мощность имеющихся трубопроводов. Парнас и Фруман, как явствует из публикации, обещали урегулировать эту проблему через члена руководства компании - оператора газопровода между Польшей и Украиной. Название компании и имя ее руководителя не приводятся.
 
Один из источников агентства уточняет, что Миллер пришел на встречу только из-за того, что Парнас обещал познакомить его с потенциальными новыми клиентами. Лоббист якобы прекратил разговор, как только выяснилось, что собеседники прибыли с Украины. Миллер объяснил, что берется представлять интересы только американских компаний.
 
AP указывает на рост интереса американского бизнеса к Киеву после инаугурации президента Зеленского и напоминает в связи с этим, что 29 августа Польша, США и Украина подписали в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа". Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
 
Существующий в Польше газопорт в Свиноуйсьце позволяет стране получать СПГ, купленный в любой точке мира, морским путем. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. Пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ у Катара и США. До конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 млрд до 7,5 млрд кубометров в год.
 
Скандал в Вашингтоне
В октябре Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.
 
Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.
 
Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.
 


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