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Газ

Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

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«Нефть России», 24.12.19, Москва, 00:04     Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Еврокомиссии (ЕК) о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.
 
"Российские трубопроводные поставки остались основным источником газового импорта, на них пришлось 45% импорта из-за пределов ЕС, на втором месте поставки газа из Норвегии - 26%, - говорится в докладе. - В третьем квартале Украина оставалась основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа, на который пришлось около 43% всех поставок из РФ (примерно 17 млрд куб. м), что отражает снижение [доли украинского транзита] на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - говорится в документе.
 
В документе отмечается, что общий объем импорта газа составил 86 млрд куб. м, из них 23,2 млрд куб. м пришлось на импорт сжиженного природного газа (СПГ), который увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление газа в ЕС в третьем квартале выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 84 млрд куб. м, при этом из них только 25 млрд куб. м покрыто за счет внутренней добычи газа в странах Евросоюза, которое за год упало на 9% до 25 млрд куб. м".
 
Превышение импорта над потреблением объясняется активной закачкой в этот период газа в газохранилища государств Евросоюза, суммарный объем которых ЕК оценивает примерно в 100 млрд куб. м. По состоянию на конец сентября, объем наполнения хранилищ составлял порядка 97%, что составляет рекордный уровень за последние восемь лет.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562398/

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Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

«Нефть России», 24.12.19, Москва, 00:04    Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Еврокомиссии (ЕК) о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.
 
"Российские трубопроводные поставки остались основным источником газового импорта, на них пришлось 45% импорта из-за пределов ЕС, на втором месте поставки газа из Норвегии - 26%, - говорится в докладе. - В третьем квартале Украина оставалась основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа, на который пришлось около 43% всех поставок из РФ (примерно 17 млрд куб. м), что отражает снижение [доли украинского транзита] на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - говорится в документе.
 
В документе отмечается, что общий объем импорта газа составил 86 млрд куб. м, из них 23,2 млрд куб. м пришлось на импорт сжиженного природного газа (СПГ), который увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление газа в ЕС в третьем квартале выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 84 млрд куб. м, при этом из них только 25 млрд куб. м покрыто за счет внутренней добычи газа в странах Евросоюза, которое за год упало на 9% до 25 млрд куб. м".
 
Превышение импорта над потреблением объясняется активной закачкой в этот период газа в газохранилища государств Евросоюза, суммарный объем которых ЕК оценивает примерно в 100 млрд куб. м. По состоянию на конец сентября, объем наполнения хранилищ составлял порядка 97%, что составляет рекордный уровень за последние восемь лет.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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