«Нефть России», 24.12.19, Москва, 00:04 Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Еврокомиссии (ЕК) о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.



"Российские трубопроводные поставки остались основным источником газового импорта, на них пришлось 45% импорта из-за пределов ЕС, на втором месте поставки газа из Норвегии - 26%, - говорится в докладе. - В третьем квартале Украина оставалась основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа, на который пришлось около 43% всех поставок из РФ (примерно 17 млрд куб. м), что отражает снижение [доли украинского транзита] на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - говорится в документе.



В документе отмечается, что общий объем импорта газа составил 86 млрд куб. м, из них 23,2 млрд куб. м пришлось на импорт сжиженного природного газа (СПГ), который увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление газа в ЕС в третьем квартале выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 84 млрд куб. м, при этом из них только 25 млрд куб. м покрыто за счет внутренней добычи газа в странах Евросоюза, которое за год упало на 9% до 25 млрд куб. м".



Превышение импорта над потреблением объясняется активной закачкой в этот период газа в газохранилища государств Евросоюза, суммарный объем которых ЕК оценивает примерно в 100 млрд куб. м. По состоянию на конец сентября, объем наполнения хранилищ составлял порядка 97%, что составляет рекордный уровень за последние восемь лет.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562398/ Источник: "ТАСС" ← Медведев поручил проследить за выполнением решений по транзиту газа через Украину AP: помощники адвоката Трампа предлагали увеличить поставки газа из США на Украину → Новости net.finam.ru