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Украина и газ

Медведев поручил проследить за выполнением решений по транзиту газа через Украину

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«Нефть России», 23.12.19, Москва, 16:50    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проследить за тем, чтобы решения об урегулировании споров между "Газпромом" и "Нафтогазом" были выполнены. Об этом речь зашла на встрече с вице-премьерами.
 
"Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти, - сказал Медведев, комментируя договоренности по транзиту. - Много работали коллеги, и вы, и другие коллеги из правительства и "Газпрома" над этим". "Результаты были названы, тем не менее, их нужно закрепить. Нужно отследить, чтобы все, что положено, что вытекает из этого протокола, потому что это всего лишь протокол пока, было реализовано на практике", - подчеркнул премьер. Медведев пояснил, что имеет в виду и саму мировую сделку, и другие решения, в том числе, связанные с транзитом.
 
Премьер надеется, что спор с Киевом по вопросу возврата государственного кредита в размере $3 млрд, выданного Украине, будет урегулирован, и решение британского Верховного суда, где рассматривается дело, надлежащим образом исполнено. "Надеюсь, что и другие решения, которые могут быть приняты, я не имею ввиду газовые споры, а вообще в целом решения, которые могут быть приняты иностранными судами, истцом в которых выступает Российская Федерация, имею в виду прежде всего спор, касающийся возврата государственного кредита, выданного государству Украина, также будут надлежащим образом исполнены", - сказал Медведев.
 
Премьер указал на необходимость выполнения решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" даже несмотря на то, что в нем присутствуют элементы политики. "Мы исходим из того, что это судебные решения, принятые уполномоченным на тот момент стокгольмским арбитражным институтом, но совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики", - сказал Медведев. Он попросил коллег по правительству, которые ведут эту тему, а также участвующие юридические фирмы внимательно следить за этим процессом.
 
Разрубить гордиев узел
Вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя подписание протокола об урегулировании с 1 января 2020 года всех вопросов, связанных с сотрудничеством "Газпрома" и "Нафтогаза", уточнил, что документ предусматривает прекращение взаимных претензий по всем действующим контрактам, как уже рассмотренных судами, так и не рассмотренных, а также прекращение взыскания штрафа, который был присужден "Газпрому" антимонопольным комитетом Украины. "Это должно быть обнулено, урегулировано, - сказал вице-премьер. - В то же время "Газпром" обеспечит исполнение решения Стокгольмского арбитража".
 
Козак добавил, что можно бесконечно разбираться в том, кто кому и сколько должен. "Бесперспективно спрогнозировать математическим способом, кто кому больше должен, поэтому было принято такое решение одним махом разрубить этот гордиев узел, чтобы обнулить взаимные требования", - добавил зампред правительства. По его словам, таким образом, с 1 января 2020 года все стороны получат возможность работать в понятных условиях.
 
"Мы урегулируем до 29 декабря все взаимные претензии, и к этому времени должно быть подготовлено межоператорское соглашение между оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом" по транспортировке газа через Украину", - заключил вице-премьер, обратив внимание, что это документ технического характера, который предполагает определение точек подключения к ГТС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562397/

Добыча "Газпрома" в 2019 году превысит 500 млрд куб. м. газа
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16:50 · Медведев поручил проследить за выполнением решений по транзиту газа через Украину
16:42 · Добыча "Газпрома" в 2019 году превысит 500 млрд куб. м. газа
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Медведев поручил проследить за выполнением решений по транзиту газа через Украину

«Нефть России», 23.12.19, Москва, 16:50   Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству проследить за тем, чтобы решения об урегулировании споров между "Газпромом" и "Нафтогазом" были выполнены. Об этом речь зашла на встрече с вице-премьерами.
 
"Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти, - сказал Медведев, комментируя договоренности по транзиту. - Много работали коллеги, и вы, и другие коллеги из правительства и "Газпрома" над этим". "Результаты были названы, тем не менее, их нужно закрепить. Нужно отследить, чтобы все, что положено, что вытекает из этого протокола, потому что это всего лишь протокол пока, было реализовано на практике", - подчеркнул премьер. Медведев пояснил, что имеет в виду и саму мировую сделку, и другие решения, в том числе, связанные с транзитом.
 
Премьер надеется, что спор с Киевом по вопросу возврата государственного кредита в размере $3 млрд, выданного Украине, будет урегулирован, и решение британского Верховного суда, где рассматривается дело, надлежащим образом исполнено. "Надеюсь, что и другие решения, которые могут быть приняты, я не имею ввиду газовые споры, а вообще в целом решения, которые могут быть приняты иностранными судами, истцом в которых выступает Российская Федерация, имею в виду прежде всего спор, касающийся возврата государственного кредита, выданного государству Украина, также будут надлежащим образом исполнены", - сказал Медведев.
 
Премьер указал на необходимость выполнения решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" даже несмотря на то, что в нем присутствуют элементы политики. "Мы исходим из того, что это судебные решения, принятые уполномоченным на тот момент стокгольмским арбитражным институтом, но совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики", - сказал Медведев. Он попросил коллег по правительству, которые ведут эту тему, а также участвующие юридические фирмы внимательно следить за этим процессом.
 
Разрубить гордиев узел
Вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя подписание протокола об урегулировании с 1 января 2020 года всех вопросов, связанных с сотрудничеством "Газпрома" и "Нафтогаза", уточнил, что документ предусматривает прекращение взаимных претензий по всем действующим контрактам, как уже рассмотренных судами, так и не рассмотренных, а также прекращение взыскания штрафа, который был присужден "Газпрому" антимонопольным комитетом Украины. "Это должно быть обнулено, урегулировано, - сказал вице-премьер. - В то же время "Газпром" обеспечит исполнение решения Стокгольмского арбитража".
 
Козак добавил, что можно бесконечно разбираться в том, кто кому и сколько должен. "Бесперспективно спрогнозировать математическим способом, кто кому больше должен, поэтому было принято такое решение одним махом разрубить этот гордиев узел, чтобы обнулить взаимные требования", - добавил зампред правительства. По его словам, таким образом, с 1 января 2020 года все стороны получат возможность работать в понятных условиях.
 
"Мы урегулируем до 29 декабря все взаимные претензии, и к этому времени должно быть подготовлено межоператорское соглашение между оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом" по транспортировке газа через Украину", - заключил вице-премьер, обратив внимание, что это документ технического характера, который предполагает определение точек подключения к ГТС.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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