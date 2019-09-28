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Новости oilru.com
Нефтегазодобыча
Добыча "Газпрома" в 2019 году превысит 500 млрд куб. м. газа
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«Нефть России», 23.12.19, Москва, 16:42 Добыча "Газпрома" по итогам 2019 года может превысить 500 млрд кубометров газа, что на 0,5% выше уровня прошлого года, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов.
"Будет больше", - сказал он, отвечая на вопрос, превысит ли объем добычи 500 млрд куб. м газа.
В 2019 году "Газпром" планировал добыть 495,1 млрд куб. м газа, что на 0,5% ниже уровня прошлого года. В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м.
В 2018 году изначальный план добычи составлял 474 млрд куб. м газа, но несколько раз пересматривался в сторону увеличения.