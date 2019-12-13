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Санкции
Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США против "Северного потока-2"
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«Нефть России», 23.12.19, Москва, 16:35 Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать и представить ответные меры в связи с санкциями США против проекта "Северный поток-2".
Медведев на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что действия США - "это абсолютно методы неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международной торговли".
"В этом нет ничего удивительного. Но, тем не менее, просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения", - отметил Медведев.
Предложения необходимо изучить с точки зрения действенности, уточнил премьер-министр.
Россия зеркально ответит на новые санкции США, которые скажутся на отношениях между Россией и США, заявил ранее президент Владимир Путин. "Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где это им интересно и выгодно, будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом", - отметил Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции.
В санкциях ничего хорошего нет. "Это абсолютно недружественные акты в отношении России", - подчеркнул Путин.
"Экономические санкции - это только верхняя часть айсберга. На самом-то деле, против нас ведется война по многим направлениям. Будем ждать конкретных шагов власти. Если их не последует, то соответственно начнутся какие-то процессы деградации в нашей социально-экономической жизни. И реакции будут социального плана, которые рано или поздно приведут к изменениям в политической надстройке страны", - отметил доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.