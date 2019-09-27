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Российские компании

«Транслом» перекраивает рынок под себя

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«Нефть России», 23.12.19, Москва, 16:23    Став фактически монополистом в сфере утилизации списанных вагонов РЖД, а также военной техники, компания начала экспансию в сегмент бэушных труб топливно-энергетического комплекса.
 
По данным аналитиков рынка, основные объемы лома дают ОАО РЖД, «Газпром», Минобороны и «Роснефть». Гослом занимает 40–50% от общего оборота этого сырья в 1 трлн руб. в год.
 
Так Минобороны до конца 2020 года необходимо утилизировать 9,9 тыс.единиц бронетанковой техники, 21,5 тыс. ракетно-артиллерийского вооружения, около 7 млн единиц стрелкового оружия, более 150 млн штук боеприпасов, 140 тыс. ракет общевойскового назначения, почти 2 тыс. самолетов и вертолетов, пишет социально-аналитическая газета «Аргументы недели».
 
«ТрансЛом» занимается утилизацией черного металла, практически монопольно специализируясь на списанной военной технике Минобороны, а также- списанных вагонах и пр. техники РЖД,. Сейчас компания заготавливает около 3 млн тонн лома.После приобретения аффилированной с Трансломом компанией «Гермес» «ТМК-Чермет» - поставщика лома для Таганрогского металлургического, Северского и Волжского трубных заводов, входящих в группу ТМКДмитрия Пумпянского, компания планомерно отодвигает других поставщиков изношенных труб нефтегазовой отрасли, инициируя вредоносные для ТЭК административные решения.
 
После покупки «ТМК Чермета», в общей сложности, «Транслом» будет поставлять на рынок более 4 млн т лома. Интерес компании к многомиллиардному рынку отработанных труб понятен. Ежегодно в России образуется более 1 млн т изношенных труб.
 
Фонд развития трубной промышленности ожидает, что к 2025 году количество отработанных труб нефте-газопроводов, которые эксплуатируются с советских времен, возрастет в 2 раза и составит до 2 млн тонн в год. Достойный проект, ради которого стоит приложить и административные усилия. Как известно, лучший способ превзойти конкурентов на рынке – заблаговременно организовать им проверку, создать трудности. На днях проверками «серых схем» на рынке старых труб заинтересовался Минпромторг. В результате, уверены эксперты, трубные компании будут вынуждены поднять цены на свою продукцию, а крупнейшие их потребители в лице нефтяных компаний переложат дополнительные расходы на покупателей топлива на АЗС.
 
О том, что сделка с «ТМК-Чермет» позволит Транслому занять доминирующее положение на рынке, что приведет к его монополизации и росту цен на сырье, предупреждал депутат Госдумы Сергей Маринин. По словам депутата, дополнительные расходы нефтяные компании, как потребители труб, переложат на покупателей топлива на АЗС: лом используется в качестве основного сырья для производства обсадных, насосно-компрессорных и нефтепроводных труб. Нефтяные компании уже жаловались на то, что новые нормы по утилизации труб заставляют их нести дополнительные затраты.
 
Однако проверка ФАС, после его официальных запросов на имя вице-премьера Дмитрия Козака и руководителя службы Игоря Артемьева, нарушений в деятельности компании не выявила.
 
«Транслом», ранее принадлежавший РЖД, а с октября 2016 г. подконтрольный компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина, уже является фактически монополистом на рынке списанных поездов и вагонов РЖД, а также военной технике Минобороны с объемом около 3 млн тонн лома.
 
Депутат Андрей Луговой подготовивший несколько законопроектов по тематике лома, заявлял, что в денежном выражении это составляет «десятки миллиардов рублей». «Если проанализировать цену, по которой покупается лом в РЖД и Минобороны, по сравнению с рынком, то можно увидеть колоссальную разницу»,— акцентировал внимание депутат.
 
По итогам проверки, которую проводила ФАС в июне 2019 г. по поручению заместителя председателя правительства России Д. Козака, было выявлено, что лишь один из 8 аукционов Минобороны по продаже лома черных и цветных металлов в 2018 г. компания выиграла конкурентно.
 
Известно также, что компания активно противодействовала введению квотирования на вывоз из России в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, отходов и лома чёрных металлов. Его цель –сделать условия экспорта лома и отходов более прозрачными, вывести из тени ломозаготовительную отрасль, а также «обеспечить недискриминационный доступ к нему отечественных потребителей», говорилось в проекте постановления о внесении изменений акты правительства РФ по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов, вывоз юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лома и отходов черных и цветных металлов за пределы РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.
31 декабря действие периода ограничения заканчивается. Открывается кратковременное окно возможностей. У «Транслома» - противника квотирования появляется удачный лаг. Можно не сомневаться, воспользуются.
 
С 1 апреля 2020 г. (ранее планировалось - с 1 января 2020) квотирование экспорта лома может смениться новой ограничительной мерой. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила продавать весь металлолом, который образуется у госкомпаний, через биржевые торги. Эксперты расценивают ее как еще одну попытку вывести из тени ломозаготовительную отрасль, в которой компаниями – заготовителями традиционно используются серые схемы.
 
Депутат Андрей Луговой считает, что идею введения биржевых торгов госломом, отрасль полностью поддерживает. Кроме крупнейшего игрока — компании «Транслом».
 
Годовая выручка ООО «Транслом» за последний отчетный год составила 19,8 млрд, чистая прибыль 813 млн рублей.
 
Егор Каргалинский
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562394/

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«Транслом» перекраивает рынок под себя

«Нефть России», 23.12.19, Москва, 16:23   Став фактически монополистом в сфере утилизации списанных вагонов РЖД, а также военной техники, компания начала экспансию в сегмент бэушных труб топливно-энергетического комплекса.
 
По данным аналитиков рынка, основные объемы лома дают ОАО РЖД, «Газпром», Минобороны и «Роснефть». Гослом занимает 40–50% от общего оборота этого сырья в 1 трлн руб. в год.
 
Так Минобороны до конца 2020 года необходимо утилизировать 9,9 тыс.единиц бронетанковой техники, 21,5 тыс. ракетно-артиллерийского вооружения, около 7 млн единиц стрелкового оружия, более 150 млн штук боеприпасов, 140 тыс. ракет общевойскового назначения, почти 2 тыс. самолетов и вертолетов, пишет социально-аналитическая газета «Аргументы недели».
 
«ТрансЛом» занимается утилизацией черного металла, практически монопольно специализируясь на списанной военной технике Минобороны, а также- списанных вагонах и пр. техники РЖД,. Сейчас компания заготавливает около 3 млн тонн лома.После приобретения аффилированной с Трансломом компанией «Гермес» «ТМК-Чермет» - поставщика лома для Таганрогского металлургического, Северского и Волжского трубных заводов, входящих в группу ТМКДмитрия Пумпянского, компания планомерно отодвигает других поставщиков изношенных труб нефтегазовой отрасли, инициируя вредоносные для ТЭК административные решения.
 
После покупки «ТМК Чермета», в общей сложности, «Транслом» будет поставлять на рынок более 4 млн т лома. Интерес компании к многомиллиардному рынку отработанных труб понятен. Ежегодно в России образуется более 1 млн т изношенных труб.
 
Фонд развития трубной промышленности ожидает, что к 2025 году количество отработанных труб нефте-газопроводов, которые эксплуатируются с советских времен, возрастет в 2 раза и составит до 2 млн тонн в год. Достойный проект, ради которого стоит приложить и административные усилия. Как известно, лучший способ превзойти конкурентов на рынке – заблаговременно организовать им проверку, создать трудности. На днях проверками «серых схем» на рынке старых труб заинтересовался Минпромторг. В результате, уверены эксперты, трубные компании будут вынуждены поднять цены на свою продукцию, а крупнейшие их потребители в лице нефтяных компаний переложат дополнительные расходы на покупателей топлива на АЗС.
 
О том, что сделка с «ТМК-Чермет» позволит Транслому занять доминирующее положение на рынке, что приведет к его монополизации и росту цен на сырье, предупреждал депутат Госдумы Сергей Маринин. По словам депутата, дополнительные расходы нефтяные компании, как потребители труб, переложат на покупателей топлива на АЗС: лом используется в качестве основного сырья для производства обсадных, насосно-компрессорных и нефтепроводных труб. Нефтяные компании уже жаловались на то, что новые нормы по утилизации труб заставляют их нести дополнительные затраты.
 
Однако проверка ФАС, после его официальных запросов на имя вице-премьера Дмитрия Козака и руководителя службы Игоря Артемьева, нарушений в деятельности компании не выявила.
 
«Транслом», ранее принадлежавший РЖД, а с октября 2016 г. подконтрольный компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина, уже является фактически монополистом на рынке списанных поездов и вагонов РЖД, а также военной технике Минобороны с объемом около 3 млн тонн лома.
 
Депутат Андрей Луговой подготовивший несколько законопроектов по тематике лома, заявлял, что в денежном выражении это составляет «десятки миллиардов рублей». «Если проанализировать цену, по которой покупается лом в РЖД и Минобороны, по сравнению с рынком, то можно увидеть колоссальную разницу»,— акцентировал внимание депутат.
 
По итогам проверки, которую проводила ФАС в июне 2019 г. по поручению заместителя председателя правительства России Д. Козака, было выявлено, что лишь один из 8 аукционов Минобороны по продаже лома черных и цветных металлов в 2018 г. компания выиграла конкурентно.
 
Известно также, что компания активно противодействовала введению квотирования на вывоз из России в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, отходов и лома чёрных металлов. Его цель –сделать условия экспорта лома и отходов более прозрачными, вывести из тени ломозаготовительную отрасль, а также «обеспечить недискриминационный доступ к нему отечественных потребителей», говорилось в проекте постановления о внесении изменений акты правительства РФ по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов, вывоз юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лома и отходов черных и цветных металлов за пределы РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.
31 декабря действие периода ограничения заканчивается. Открывается кратковременное окно возможностей. У «Транслома» - противника квотирования появляется удачный лаг. Можно не сомневаться, воспользуются.
 
С 1 апреля 2020 г. (ранее планировалось - с 1 января 2020) квотирование экспорта лома может смениться новой ограничительной мерой. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила продавать весь металлолом, который образуется у госкомпаний, через биржевые торги. Эксперты расценивают ее как еще одну попытку вывести из тени ломозаготовительную отрасль, в которой компаниями – заготовителями традиционно используются серые схемы.
 
Депутат Андрей Луговой считает, что идею введения биржевых торгов госломом, отрасль полностью поддерживает. Кроме крупнейшего игрока — компании «Транслом».
 
Годовая выручка ООО «Транслом» за последний отчетный год составила 19,8 млрд, чистая прибыль 813 млн рублей.
 
Егор Каргалинский

 


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