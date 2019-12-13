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Санкции

Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции против "Северного потока - 2"

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«Нефть России», 23.12.19, Москва, 14:42     Москва не оставит без ответа введенные США санкции против "Северного потока - 2", меры будут приняты исходя из национальных интересов РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
"В любом случае подобные шаги [санкции] не остаются без взаимности, - подчеркнул он. - Каким образом и когда это будет сделано - это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам".
 
Кремль надеется, что санкции против "Северного потока - 2" не станут препятствием для завершения строительства этого трубопровода.
 
"Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, - отметил он. - Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта".
 
При этом Песков добавил, что говорить о конкретных сроках завершения строительства "Северного потока - 2" пока рано, Москва анализирует последствия введения санкций.
 
"Пока об этом рано говорить", - сказал он в ответ на вопрос, в какие сроки может быть реализован проект с учетом введения санкций США против него. "Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода", - добавил Песков в ответ на вопрос о возможности замены подрядчика строительства газопровода.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562393/

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Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции против "Северного потока - 2"

«Нефть России», 23.12.19, Москва, 14:42    Москва не оставит без ответа введенные США санкции против "Северного потока - 2", меры будут приняты исходя из национальных интересов РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
"В любом случае подобные шаги [санкции] не остаются без взаимности, - подчеркнул он. - Каким образом и когда это будет сделано - это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам".
 
Кремль надеется, что санкции против "Северного потока - 2" не станут препятствием для завершения строительства этого трубопровода.
 
"Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, - отметил он. - Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта".
 
При этом Песков добавил, что говорить о конкретных сроках завершения строительства "Северного потока - 2" пока рано, Москва анализирует последствия введения санкций.
 
"Пока об этом рано говорить", - сказал он в ответ на вопрос, в какие сроки может быть реализован проект с учетом введения санкций США против него. "Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода", - добавил Песков в ответ на вопрос о возможности замены подрядчика строительства газопровода.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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