«Нефть России», 23.12.19, Москва, 14:31 Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило заявку компании Nord Stream 2 на укладку трубопровода "Северный поток-2" в зимние месяцы в водах ФРГ.



"Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило прокладку трубопровода для завершения "Северного потока-2" на отрезке в 16,5 километров в зимние месяцы", - сообщается в уведомлении.



В целом осталось уложить около 100 км трубопровода, включая участок в водах Дании.



Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 г. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.



Против "Северного потока-2" активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ). Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.



Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

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