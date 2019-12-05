«Нефть России», 23.12.19, Москва, 11:42 Трубоукладчики вышли из акватории строительства "Северного потока-2" в Балтийском море после введения санкций США. Эксперты оценили сроки отсрочки завершения проекта.



Укладка труб "Северного потока-2". Фото: ЕРА.



Укладкой труб занимались суда компании швейцарской компании Allseas, которая заявила о приостановке работ с 21 декабря, сообщали "Вести. Экономика".



Трубоукладчик "Северного потока-2" приостановил работы: Трамп утвердил санкции

Allseas остановила работы по "Северному потоку-2" сразу, как президент США утвердил санкции против строящихся российских газопроводов в Европу - "Турецкого потока" и "Северного потока-2".



Компания Nord Stream 2 - оператор проекта - заявила о решимости ускорить завершение проекта: по графику газопровод должен заработать до конца 2019 г.



Правительство Германии выразило поддержку проекту и уверенность в его завершении, несмотря на санкции США.



Выход Allseas из проекта означает пересмотр сроков начала работы "Северного потока-2", отмечает S&P Global Platts. Осталось проложить трубы в территориальных водах Дании. Власти Дании "угадали" со сроками и откладывали выдачу разрешения для укладки "Северного потока-2" в своих водах до начала утверждения санкций в Конгрессе США.



Маршруты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2"



По оценке S&P Global Platts Analytics, оператор Nord Stream 2 должен будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения оставшегося участка "Северного потока-2" в датских водах.



"Хотя самые сложные участки Nord Stream 2 были проложены на глубине около 200 метров, оставшаяся часть в датских водах на глубине 90 метров остается сложной", - отмечают эксперты.



Еще одно препятствие, по мнению Platts Analytics, заключается в том, что в заявке на получение датского разрешения было указано, что суда, используемые для завершения строительства датского участка "Северного потока-2", обязаны иметь динамическое позиционирование (такие как у судов Allseas - автономное удержание судна на месте или курсе при помощи двигателей)



Например, из всех судов, задейственных в проекте, может работать только российская баржа "Фортуна" (Fortuna) . А баржа "Фортуна" - с 12-точечной системой якорного позиционирования.



Трубоукладчик "Северного потока-2" приостановил работы: Трамп утвердил санкции

Российские компании эксплуатируют надежные морские суда-трубоукладчики, которые завершили проекты в сложных арктических условиях. Например, для "Северного потока-2" мог поработать трубоукладочная баржа "МРТС Дефендер", который работал на морском участке трубопровода Бованенково-Ухта.



ТУБ "МРТС Дефендер" - это баржа с 10-точечной якорной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов. Баржа построена компанией АО "МТРС" в 2006 году и модернизирована в 2009 г. "МРТС Дефендер" может работать на глубине до 150 метров.



Эксперты Platts отмечают, что эта баржа теоритически может использоваться для завершения строительства "СП-2", но способна проложить всего 1 км труб в день и у нее тоже нет динамической системы позиционирования.



Можно использовать российское трубоукладочное судно, которое уже обладает возможностями динамического позиционирования - это "Академик Черский", но для прибытия к датским водам потребуется около двух месяцев, поскольку оно в настоящее время находится на Дальнем Востоке России. По данным "Вести. Экономика" и оператора проекта, в укладке труб через Балтийское море принимало участие несколько трубоукладчиков: - Solitaire с динамическим позиционированием, пригодно для укладки труб на глубину от 18 до 2775 м, скорость укладки: около 3 км в сутки.



- Pioneering Spirit. Оператор - Allseas. Крупнейшее в мире трубоукладочное судно, с динамическим позиционированием - пригодно для укладки труб на глубину до 4000 м. Скорость укладки: около 3 км в сутки.



- Audacia. Оператор - Allseas. Трубоукладочное судно с якорным позиционированием (10 якорей) для укладки труб в водах Германии. Укладка труб на глубину от 18 до 2775 м. Скорость укладки: около 1,2 км в сутки.



- Castoro Dieci. Оператор - Saipem. Морская трубоукладочная баржа с якорным позиционированием, с малой осадкой, несамоходная. Использовалась для подготовительных и монтажных работ на береговом пересечении в Германии.



- "Фортуна". Оператор - российская компания АО "МРТС". Это многофункциональная плоскодонная трубоукладочная баржа с 12-точечной системой якорного позиционирования. Используется для трубоукладочных работ на российском участке, пригодна для укладки труб на глубину до 200 м. Скорость уклаки - до 1 км в сутки.



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