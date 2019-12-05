|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Газопроводы
Газопровод под санкциями: когда заработает "Северный поток-2" ?
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 23.12.19, Москва, 11:42 Трубоукладчики вышли из акватории строительства "Северного потока-2" в Балтийском море после введения санкций США. Эксперты оценили сроки отсрочки завершения проекта.
Укладка труб "Северного потока-2". Фото: ЕРА.
Укладкой труб занимались суда компании швейцарской компании Allseas, которая заявила о приостановке работ с 21 декабря, сообщали "Вести. Экономика".
Трубоукладчик "Северного потока-2" приостановил работы: Трамп утвердил санкции
Allseas остановила работы по "Северному потоку-2" сразу, как президент США утвердил санкции против строящихся российских газопроводов в Европу - "Турецкого потока" и "Северного потока-2".
Компания Nord Stream 2 - оператор проекта - заявила о решимости ускорить завершение проекта: по графику газопровод должен заработать до конца 2019 г.
Правительство Германии выразило поддержку проекту и уверенность в его завершении, несмотря на санкции США.
Выход Allseas из проекта означает пересмотр сроков начала работы "Северного потока-2", отмечает S&P Global Platts. Осталось проложить трубы в территориальных водах Дании. Власти Дании "угадали" со сроками и откладывали выдачу разрешения для укладки "Северного потока-2" в своих водах до начала утверждения санкций в Конгрессе США.
Маршруты газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2"
По оценке S&P Global Platts Analytics, оператор Nord Stream 2 должен будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения оставшегося участка "Северного потока-2" в датских водах.
"Хотя самые сложные участки Nord Stream 2 были проложены на глубине около 200 метров, оставшаяся часть в датских водах на глубине 90 метров остается сложной", - отмечают эксперты.
Еще одно препятствие, по мнению Platts Analytics, заключается в том, что в заявке на получение датского разрешения было указано, что суда, используемые для завершения строительства датского участка "Северного потока-2", обязаны иметь динамическое позиционирование (такие как у судов Allseas - автономное удержание судна на месте или курсе при помощи двигателей)
Например, из всех судов, задейственных в проекте, может работать только российская баржа "Фортуна" (Fortuna) . А баржа "Фортуна" - с 12-точечной системой якорного позиционирования.
Трубоукладчик "Северного потока-2" приостановил работы: Трамп утвердил санкции
Российские компании эксплуатируют надежные морские суда-трубоукладчики, которые завершили проекты в сложных арктических условиях. Например, для "Северного потока-2" мог поработать трубоукладочная баржа "МРТС Дефендер", который работал на морском участке трубопровода Бованенково-Ухта.
ТУБ "МРТС Дефендер" - это баржа с 10-точечной якорной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов. Баржа построена компанией АО "МТРС" в 2006 году и модернизирована в 2009 г. "МРТС Дефендер" может работать на глубине до 150 метров.
Эксперты Platts отмечают, что эта баржа теоритически может использоваться для завершения строительства "СП-2", но способна проложить всего 1 км труб в день и у нее тоже нет динамической системы позиционирования.
Можно использовать российское трубоукладочное судно, которое уже обладает возможностями динамического позиционирования - это "Академик Черский", но для прибытия к датским водам потребуется около двух месяцев, поскольку оно в настоящее время находится на Дальнем Востоке России. По данным "Вести. Экономика" и оператора проекта, в укладке труб через Балтийское море принимало участие несколько трубоукладчиков: - Solitaire с динамическим позиционированием, пригодно для укладки труб на глубину от 18 до 2775 м, скорость укладки: около 3 км в сутки.
- Pioneering Spirit. Оператор - Allseas. Крупнейшее в мире трубоукладочное судно, с динамическим позиционированием - пригодно для укладки труб на глубину до 4000 м. Скорость укладки: около 3 км в сутки.
- Audacia. Оператор - Allseas. Трубоукладочное судно с якорным позиционированием (10 якорей) для укладки труб в водах Германии. Укладка труб на глубину от 18 до 2775 м. Скорость укладки: около 1,2 км в сутки.
- Castoro Dieci. Оператор - Saipem. Морская трубоукладочная баржа с якорным позиционированием, с малой осадкой, несамоходная. Использовалась для подготовительных и монтажных работ на береговом пересечении в Германии.
- "Фортуна". Оператор - российская компания АО "МРТС". Это многофункциональная плоскодонная трубоукладочная баржа с 12-точечной системой якорного позиционирования. Используется для трубоукладочных работ на российском участке, пригодна для укладки труб на глубину до 200 м. Скорость уклаки - до 1 км в сутки.