«Нефть России», 23.12.19, Москва, 11:02 Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности, считает депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.



Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.



"Газовый протокол все обсудили. Теперь впереди газовый контракт. Он - самое важное. Анализ протокола показал: гражданское общество должно очертить власти красные линии для будущего контракта", - написал Арьев в воскресенье в Facebook.



Он считает, что Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа.

"Никаких прямых соглашений с "Газпромом" на поставку газа. Это не вопрос бизнеса, это вопрос национальной безопасности. Объемы транзита при оговоренной цене должны быть точно больше, чем выход в себестоимость. Сорок миллиардов кубических метров в год - мало", - написал он.



Кроме того, он считает, что гарантии выполнения соглашения со стороны РФ должны быть четко прописаны в контракте и "ответственность РФ за срыв должна определяться в конкретных цифрах и условиях штрафных санкций".



Как сообщил в субботу журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины теперь будет нести "Нафтогаз", что позволит "Газпрому" избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита. Кроме того, по его словам, Россия и Украина договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562390/ Источник: РИА «Новости» ← Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах Газопровод под санкциями: когда заработает "Северный поток-2" ? → Новости net.finam.ru