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Украина и газ

Партия Порошенко видит в сделке с "Газпромом" угрозу нацбезопасности

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«Нефть России», 23.12.19, Москва, 11:02    Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности, считает депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.
 
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
 
"Газовый протокол все обсудили. Теперь впереди газовый контракт. Он - самое важное. Анализ протокола показал: гражданское общество должно очертить власти красные линии для будущего контракта", - написал Арьев в воскресенье в Facebook.
 
Он считает, что Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа.
"Никаких прямых соглашений с "Газпромом" на поставку газа. Это не вопрос бизнеса, это вопрос национальной безопасности. Объемы транзита при оговоренной цене должны быть точно больше, чем выход в себестоимость. Сорок миллиардов кубических метров в год - мало", - написал он.
 
Кроме того, он считает, что гарантии выполнения соглашения со стороны РФ должны быть четко прописаны в контракте и "ответственность РФ за срыв должна определяться в конкретных цифрах и условиях штрафных санкций".
 
Как сообщил в субботу журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины теперь будет нести "Нафтогаз", что позволит "Газпрому" избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита. Кроме того, по его словам, Россия и Украина договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562390/

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Партия Порошенко видит в сделке с "Газпромом" угрозу нацбезопасности

«Нефть России», 23.12.19, Москва, 11:02   Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности, считает депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.
 
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.
 
"Газовый протокол все обсудили. Теперь впереди газовый контракт. Он - самое важное. Анализ протокола показал: гражданское общество должно очертить власти красные линии для будущего контракта", - написал Арьев в воскресенье в Facebook.
 
Он считает, что Украина не должна договариваться с РФ о прямых поставках газа.
"Никаких прямых соглашений с "Газпромом" на поставку газа. Это не вопрос бизнеса, это вопрос национальной безопасности. Объемы транзита при оговоренной цене должны быть точно больше, чем выход в себестоимость. Сорок миллиардов кубических метров в год - мало", - написал он.
 
Кроме того, он считает, что гарантии выполнения соглашения со стороны РФ должны быть четко прописаны в контракте и "ответственность РФ за срыв должна определяться в конкретных цифрах и условиях штрафных санкций".
 
Как сообщил в субботу журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины теперь будет нести "Нафтогаз", что позволит "Газпрому" избежать новых судебных разбирательств из-за украинского транзита. Кроме того, по его словам, Россия и Украина договорились вернуться к вопросу о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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