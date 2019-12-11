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Украина и газ

Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах

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«Нефть России», 23.12.19, Москва, 10:46    Подписание пятилетнего соглашения на транзит российского газа через территорию Украины позволит не поднимать цену на газ и снизить стоимость коммунальных услуг, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
 
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
 
"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность, правительству, снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление", - заявил Гончарук в видеообращении на своей странице в Facebook в субботу.
 
Также он отметил, что тариф за прокачку будет устанавливаться по европейским правилам. "Это означает, что независимый регулятор посчитает, сколько нужно платить украинскому оператору для того, чтобы предоставить такую услугу", - отметил премьер.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562389/

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Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах

«Нефть России», 23.12.19, Москва, 10:46   Подписание пятилетнего соглашения на транзит российского газа через территорию Украины позволит не поднимать цену на газ и снизить стоимость коммунальных услуг, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
 
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
 
"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность, правительству, снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление", - заявил Гончарук в видеообращении на своей странице в Facebook в субботу.
 
Также он отметил, что тариф за прокачку будет устанавливаться по европейским правилам. "Это означает, что независимый регулятор посчитает, сколько нужно платить украинскому оператору для того, чтобы предоставить такую услугу", - отметил премьер.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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