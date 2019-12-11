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Новости oilru.com
Украина и газ
Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах
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«Нефть России», 23.12.19, Москва, 10:46 Подписание пятилетнего соглашения на транзит российского газа через территорию Украины позволит не поднимать цену на газ и снизить стоимость коммунальных услуг, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность, правительству, снизить цифру платежки за коммунальные услуги и за отопление", - заявил Гончарук в видеообращении на своей странице в Facebook в субботу.
Также он отметил, что тариф за прокачку будет устанавливаться по европейским правилам. "Это означает, что независимый регулятор посчитает, сколько нужно платить украинскому оператору для того, чтобы предоставить такую услугу", - отметил премьер.