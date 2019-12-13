«Нефть России», 23.12.19, Москва, 10:45 Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против "Северного потока - 2". Об этом сообщила в воскресенье вечером газета Bild.



Издание ссылается на послание МИД ФРГ, которое было направлено представителям правительства США всего за несколько часов до подписания в пятницу президентом Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В документе власти ФРГ указывали на то, что Россия и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года и что меры против "Северного потока - 2" тем самым, с точки зрения Берлина, нецелесообразны.



"Соглашение о будущем транзите газа было подписано час назад. Результаты будут представлены официально завтра в 14:00", - приводит газета выдержки из послания. В МИД ФРГ на запрос газеты уточнили, что в пятницу были достигнуты "рамочные договоренности", а "конкретный договор по транзиту должен последовать до конца года".



Bild со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией вокруг переговоров между Москвой и Киевом, также утверждает, что санкции США "поставили Украину в гораздо более выгодную позицию по отношению к России" и что готовность "Газпрома" выплатить $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража связана якобы именно с введением Вашингтоном ограничительных мер против "Северного потока - 2". "Без санкций они ["Газпром"] бы никогда не согласились на реализацию вердикта", - сообщил источник Bild.





При этом российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак в субботу отметил, что вступление в силу санкций США против газовых проектов совпало по времени с подписанием протокола договоренностей о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу. В интервью телеканалу "Россия-1" Козак подчеркнул, что у него сложилось "глубокое убеждение, что это не оказало влияния никакого ни на украинскую сторону, ни на европейскую", ни на российскую.



В субботу стало известно, что Украина и Россия должны до 29 декабря заключить новый транзитный договор сроком на пять лет. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год. Кроме того, как сообщил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель, договоренностями также предусмотрен отказ Украины от новых исков против "Газпрома". При этом, добавил он, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.



Санкции США

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу.



На этом фоне в субботу базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562387/ Источник: "ТАСС" ← Лавров уверен в запуске двух российских газопроводов, несмотря на санкции США В кабмине ФРГ ожидают, что "Северный поток - 2" будет завершен во второй половине 2020 г. → Новости net.finam.ru