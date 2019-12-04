«Нефть России», 23.12.19, Москва, 10:36 Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут запущены, несмотря на санкции со стороны США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.



"Я убежден, что "Северный поток-2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через две-три недели", - сказал Лавров.



Говоря отдельно об американских угрозах в отношении "Северного потока - 2", глава МИД РФ выразил уверенность в том, что "европейцы понимают свой коммерческий интерес".



"Во-вторых - интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе, из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось", - отметил Лавров.



В пятницу президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Ограничения коснутся компаний, участвующих в строительстве газопровода, а также их топ-менеджеров. Им грозит отказ в получении американской визы и блокировка транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.



Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, (OFAC) уточнило, что санкции в отношении проекта вводятся незамедлительно и что трубоукладчики "должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством".



Но OFAC делает оговорку, что "могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба".



Компания Allseas уже заявила, что приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием санкций США.



Газопровод "Северный поток 2" построен уже примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, которые этой осенью после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне (к тому времени газопровод был уже построен на 2 100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км).



Стройка возобновилась в конце ноября. По подсчетам "Интерфакса" на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км - около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяженность датского участка - 147 км.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562386/ Источник: Interfax ← Партнеры России в ЕС запросят у США разъяснения по санкциям против "Северного потока - 2" Bild: Берлин пытался до последнего момента предотвратить санкции против "Севпотока - 2" → Новости net.finam.ru