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Санкции
Партнеры России в ЕС запросят у США разъяснения по санкциям против "Северного потока - 2"
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«Нефть России», 23.12.19, Москва, 10:28 Европейские партнеры РФ в субботу проведут консультации с Минфином США для получения разъяснений по санкциям против газовых проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом журналистам сказал российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак.
"Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает", - сказал Козак, отвечая на вопрос о последствии санкций.
По словам Козака, говорить о рисках для проектов можно будет после завершения этих консультаций и понимания сути санкций. "После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций, когда они наступают, в каком объеме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить. Сейчас пока рано", - добавил Козак.
При этом вице-премьер отметил, что вступление в силу санкций США против газовых проектов совпало по времени с подписанием протокола договоренностей о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу. "Сложилось у меня такое глубокое убеждение, что это не оказало влияние никакого ни на украинскую сторону, ни на европейскую, ни на нас", - подчеркнул он в интервью телеканалу "Россия-1".
Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу.
На этом фоне в субботу базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.